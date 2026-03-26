Presidente Mulino inaugura la Escuela República de Venezuela

Luego de nueve años de abandono, la comunidad educativa de la Escuela República de Venezuela por fin recibe la nueva y moderna infraestructura de este plantel en Calidonia. La escuela fue entregada este jueves por el presidente de la República, José Raúl Mulino, junto a la ministra de Educación, Lucy Molinar. La obra forma parte del programa de rescate de proyectos abandonados de pasados gobiernos, que incluye la recuperación de hospitales, estadios y puentes, entre otras estructuras.

El centro educativo, construido con una inversión de B/.21,837,390.73, destaca por su tecnología de punta: sistema de circuito cerrado en áreas comunes, conectividad a internet en todas las aulas y proyectores para fortalecer los procesos de enseñanza.

Las instalaciones cuentan con 28 aulas teóricas, laboratorios especializados en informática, lengua, música, arte y desarrollo y familia. Además, una biblioteca equipada que impulsa el conocimiento, la investigación y la creatividad.

Sus amplias y modernas instalaciones también incluyen comedor, área administrativa, kiosco y un gimnasio ubicado en el tercer piso, que alberga dos canchas multiuso y vestidores independientes para niñas y niños, promoviendo el deporte y la sana convivencia. A ello se suman aulas de apoyo, gabinetes psicopedagógicos, salón de profesores y un aula máxima para actividades académicas y comunitarias.

Todo lo anterior ha quedado a disposición de una matrícula de 672 estudiantes.

“Es para mí un gran placer inaugurar obras, ver que escuelas, hospitales, carreteras, estadios, centros penitenciarios, puentes zarzo se finalizan para la comunidad”, resaltó Mulino, quien recordó que este plantel simboliza la lucha de los gremios docentes contra la dictadura militar.

“Y esto es el comienzo, llevamos casi 50 centros educativos terminados y estamos avanzando en más. También abrimos las puertas para establecer los lineamientos de una reforma educativa que prepare a nuestros jóvenes para los desafíos, haciendo una educación más equitativa y con mejores oportunidades para todos”, apuntó el mandatario.

“Debemos trabajar por esto, por la disminución de las brechas en el acceso al conocimiento y para que la educación pública se equipare a la privada en cuanto a herramientas y acceso a nuevas tecnologías, pues solo así tendremos un país más equitativo”, indicó.

Por su parte, la ministra Molinar destacó que esta obra cumple un sueño largamente esperado por la comunidad educativa, que hoy se consolida en una educación de calidad, inclusiva y acorde con las exigencias del siglo XXI.

Asimismo, hizo un llamado a estudiantes, docentes y padres de familia a valorar y cuidar estas modernas instalaciones, recordando que este espacio más que un centro educativo es un patrimonio de todos, construido para el presente y el futuro de las nuevas generaciones.

La estudiante María Ramos, en representación de todos los alumnos, agradeció al presidente Mulino, a la ministra Molinar y a todos los que trabajaron para hacer realidad la nueva escuela.