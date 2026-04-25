Banco de Desarrollo Agropecuario logra controlar pérdidas que genera el BDA

Como parte del plan de reestructuración del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), el gerente general del Banco Nacional de Panamá (BNP), Javier Carrizo, explicó ante el Consejo de Gabinete desarrollado en Los Santos las medidas aplicadas para ordenar las finanzas de una entidad que, según dijo, generaba pérdidas anuales de 15 millones de balboas.

Como primer paso, destacó Carrizo, en el 2025 se redujo esta pérdida a B/.9.4 millones y se avanza este año 2026 para lograr una estabilidad. Entre las medidas, mencionó un plan de contención del gasto reduciendo la planilla, el cierre de 20 sucursales y reducción de la flota vehicular de 250 a 100 autos. Estos vehículos fueron traspasados a otras entidades, municipios y la Policía.

Adelantó que se trabaja en el control de calidad de cartera con la revisión de las operaciones aprobadas que estaban pendientes de desembolsar. La mayoría de estas fueron rechazadas, desestimadas, debido que el propósito era cancelar operaciones deterioradas en otros bancos, como había sido la práctica de esa institución.

También informó que, de los 20 principales clientes, 18 estaban en cobro legal, lo que determina que la entidad era utilizada como “festín político y negligente”. Por ello, se solicitó a la Contraloría que haga una auditoría, la cual en 20 años no se había realizado.

Entre otros pasos para su reorganización, Carrizo dijo que se fortaleció el proceso de aprobación de préstamos eliminando la discrecionalidad de los gerentes regionales, quienes tenían límite hasta de B/.100 mil por firma individual, lo que se utilizó para despilfarro de dinero.

Entre los préstamos que se han mantenido figuran 100 créditos a pequeños productores para la instalación de pozos. Asimismo, en los últimos cinco meses se han desembolsado B/.5.7 millones.

Carrizo cerró su intervención mencionando la implementación de una estrategia de recuperación, el fortalecimiento del equipo de jueces ejecutores, la realización de un diagnóstico de la parte tecnológica, la instalación de una convención tripartita conformada por el MEF, el BDA y el Banco Nacional, para el proyecto de ley de transformación, así como trasladar a un fideicomiso, que ya fue aprobado por la Junta Directiva, a cartera para agilizar los procesos de recuperación y disminuir el potencial de pérdidas.