Al menos 28 personas afectadas por derrame agroquímico en Colón

El Ministerio de Salud informó que se registraron 28 personas afectadas por un derrame de agroquímico en el sector de Salamanca, en la provincia de Colón,

Todos los pacientes fueron atendidos en el sistema integrado de salud y se encuentran fuera de peligro, informó el Ministerio.

Del total de pacientes atendidos, 14 se encuentran registrados como asegurados y 14 como no asegurados.

A excepción de un paciente que recibió egreso directo desde la policlínica, la mayoría de los afectados

completaron su periodo de observación en el Hospital Manuel Amador Guerrero y ya ha sido dada de alta.

El Sistema integrado de Salud mantiene la recomendación de vigilancia médica durante las

próximas 48 a 72 horas, ante la posibilidad de complicaciones respiratorias tardías asociadas a la exposición al plaguicida.

El Minsa reitera su compromiso de velar por la salud de la población y continuará dando seguimiento a este evento.