Becky G se sincera tras el escándalo con su prometido

Becky G se sinceró por primera vez en una entrevista, luego de todo el escándalo que se conoció en torno a su vida sentimental y expresó haber vivido un episodio muy duro, todo esto luego de que su prometido fuera acusado públicamente de serle infiel. Desde ese entonces, no se habían conocido detalles de la vida de la cantante, únicamente sobre su carrera musical.

En diciembre de 2022, todo parecía ser perfecto con Becky y es que además de cultivar éxitos en su carrera, ella también reveló que se había comprometido con su novio Sebastian Lletget.

Sin embargo, la alegría duró poco, pues en marzo de 2023 empezaron a correr rumores que aseguraban que el atleta había engañado a la intérprete de “Sin Pijama”.

Todo se confirmó cuando el propio Sebastian emitió una disculpa pública a Becky. “Has sido una luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, te he hecho daño e irrespetado a la persona que más amo”, compartió en sus redes. “Lo siento y sé que tengo que hacer todo y más para ganarme tu confianza y el amor que mereces”.

Desde entonces, Becky no se ha dejado ver en compañía de Lletget, e incluso dejó de usar su anillo de compromiso. De hecho, sigue siendo un misterio si la pareja se separó o si finalmente le dieron otra oportunidad a su relación.

Con este dramático capítulo en mente, Becky se sinceró en una entrevista con People en Español, donde dejó en evidencia lo duro que ha sido todo. “Este año ha sido un viaje de gran crecimiento para mí. He enfrentado situaciones difíciles, pero he aprendido a manejarlas con gracia y no perder de vista quién soy. Me siento orgullosa de cómo he navegado todo”, expresó.

Cuando le preguntaron por el amor respondió lo siguiente: “El amor es un viaje bello y complejo y la historia de cada persona es única. Creo que el amor tiene el poder de sanar y transformar, pero nada es más importante que el amor que tienes por ti misma y por tu familia”, indicó, sin entrar en detalles sobre el estatus de su romance con Sebastian.

Mientras su compromiso con Lletget sigue en el limbo, Becky G se prepara para empezar su nueva gira y para el lanzamiento de un disco de regional mexicano.