Un nuevo libro revelará detalles íntimos sobre The Beatles

Un nuevo libro sobre Los Beatles que será lanzado el jueves 11 de abril, titulado ‘All You Need is Love’ ha revelado un incómodo encuentro entre John Lennon y Mick Jagger, entre otros íntimos detalles de la banda de Liverpool. El libro se compone de entrevistas extraídas del controvertido libro ‘The Love You Make’ (1983), escrito por Steven Gaines y Peter Brown, el asistente personal del manager de los Beatles, Brian Epstein.

Tras la publicación original del libro, los Beatles no estaban satisfechos con su contenido, y Gaines afirmó al Times que “Paul y Linda McCartney” destrozaron el libro y lo quemaron en una chimenea, página por página.

“Había un código de silencio en torno a los Beatles y no pensaron que nadie se acercaría a decir la verdad”, comentó Gaines, quien junto a Brown lanzarán ‘All You Need Is Love’, inspirado en el documental ‘Get Back’ del director Peter Jackson. El libro revelará aún más detalles sobre la banda, incluida una anécdota entre Lennon y Jagger que dejó a este último sintiéndose “incómodo”.

Según Brown, el incómodo encuentro ocurrió cuando Allen Klein asumió el cargo de contador de los Beatles en 1969, despidiendo a todas las personas con las que trabajaban en ese momento y supuestamente a Paul McCartney no le agradaba Klein, porque le ofreció a Yoko un millón de dólares por un proyecto cinematográfico.

El libro también comenta sobre el uso de drogas por parte de John y Yoko Ono, cuando los Beatles recién se habían separado, un 10 de abril de 1970, cuando Paul McCartney anunció que renunciaba a la banda.

Un comunicado del libro señala: “Basado en entrevistas nunca antes publicadas ni escuchadas con Paul McCartney, Yoko Ono, George Harrison, Ringo Starr y sus familias, amigos y socios comerciales, este es un libro histórico que contiene nuevas e impresionantes revelaciones sobre la banda más grande del mundo. El mundo ha visto jamás”.