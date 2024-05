Biden levanta parcialmente prohibición a Ucrania de usar armas de EEUU contra territorio ruso

El presidente Joe Biden le autorizó a Ucrania utilizar armamento estadounidense para llevar a cabo ataques en territorio ruso con el propósito limitado de defender la ciudad de Járkiv, según tres funcionarios estadounidenses al tanto del asunto.

Los funcionarios, quienes hablaron a condición de guardar el anonimato a fin de poder declarar sobre el delicado tema, subrayaron que la política estadounidense de pedirle a Ucrania que no use misiles de tipo ATACMS o misiles de largo alcance y otras municiones proporcionadas por Estados Unidos para lanzar ataques en territorio ruso no ha sido modificada.

La directriz de Biden permite que las armas suministradas por Washington se utilicen con “fines de contrafuego en la región de Járkiv para que Ucrania pueda contraatacar a las fuerzas rusas que la están atacando o se preparan para atacarla”, dijo un funcionario.