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Bomberos heridos se recuperan satisfactoriamente

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2 horas atrás

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El mayor del Cuerpo de los Bomberos, Andrés Espinosa, dio una actualización sobre la emergencia ocurrida en La Boca.

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