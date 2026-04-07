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Canal de Panamá habilita su Corredor Logístico tras explosión en La Boca
Ante la emergencia que ocasionó el cierre temporal del puente de Las Américas, el Canal de Panamá informa que, en coordinación con la ATTT, a partir del 7 de abril a las 4:00 a. m., se habilitará el Corredor Logístico entre la carretera Brujas y el puente Centenario, para facilitar la movilidad de los residentes de Veracruz y Panamá Pacífico.
Las operaciones del Canal de Panamá continúan desarrollándose con normalidad.
Reconocemos la labor del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y demás instituciones que atendieron la emergencia.
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