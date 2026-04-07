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Canal de Panamá habilita su Corredor Logístico tras explosión en La Boca

Published

1 hora atrás

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Ante la emergencia que ocasionó el cierre temporal del puente de Las Américas, el Canal de Panamá informa que, en coordinación con la ATTT, a partir del 7 de abril a las 4:00 a. m., se habilitará el Corredor Logístico entre la carretera Brujas y el puente Centenario, para facilitar la movilidad de los residentes de Veracruz y Panamá Pacífico.

Las operaciones del Canal de Panamá continúan desarrollándose con normalidad.

Reconocemos la labor del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y demás instituciones que atendieron la emergencia.

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