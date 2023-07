Britney Spears agredida por seguridad de jugador de la NBA

Ya salió a la luz el video del altercado entre Britney Spears y el basquetbolista francés Victor Wembanyama.

Dicho video fue publicado por el portal de noticias de farándula internacional TMZ, esto confirma que no fueron ganas de llamar la atención por parte de Britney como muchos indicaban, si no que realmente fue lastimada.

En el video se puede observar como Spears se acerca a el jugador de la NBA para saludarlo y la frena un guardaespaldas, parte de su equipo de seguridad y reacciona dándole una bofetada.

Spears dijo en Instagram que únicamente pretendía saludar al jugador. “Las experiencias traumáticas no son nuevas para mí” pero “no estaba preparada para lo que me pasó esa noche”, explicó. “Reconocí a el deportista en el vestíbulo de mi hotel cuando me dirigía a cenar. Más tarde fui a un restaurante de otro hotel y lo volví a ver. Decidí acercarme a él y felicitarlo por su éxito”.

“Hacía mucho ruido en el lugar, así que le di un pequeño golpe en el hombro para llamar su atención. Conozco la declaración del jugador en la que dijo que le agarré por detrás, pero yo simplemente le di un golpecito en el hombro. Entonces su seguridad me golpeó en la cara sin mirar atrás, delante de una multitud. Estuvieron a punto de derribarme e hicieron que se cayeran mis gafas de la cara”, relató Spears.