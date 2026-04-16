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Alec Baldwin considera retirarse de la actuación

Published

5 horas atrás

on

Un cambio significativo en su trayectoria

El actor Alec Baldwin reveló que está pensando en retirarse por completo de la actuación, después del efecto que tuvo en su vida el evento sucedido durante la filmación de la película «Rust» en 2021.

Cambios en sus prioridades

En una charla en el pódcast de The Hollywood Reporter, el actor mencionó que en los años recientes ha decidido mantenerse alejado de los rodajes y enfocarse en su familia, pasando mucho tiempo en su hogar con sus hijos.

Una elección personal

Baldwin comentó que su visión sobre el trabajo ha cambiado radicalmente, hasta el punto de no sentir ganas de volver a su carrera como lo hacía antes. Según lo que dijo, su deseo ahora es vivir de manera más tranquila, lejos de la industria.

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