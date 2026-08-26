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CAF invita a caminar por Colombia y Venezuela en una jornada de solidaridad desde Panamá

Published

9 horas atrás

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Con el propósito de sumar esfuerzos para apoyar a Colombia y Venezuela tras los fuertes terremotos que han afectado a ambos países en las últimas semanas, CAF – banco de desarrollo de América Latina y el Caribe realizará el próximo domingo 30 de agosto la caminata “3,5k Pasos de Solidaridad: Caminemos juntos por Colombia y Venezuela”, en el Parque Recreativo Omar de Ciudad de Panamá.

La actividad comenzará a las 8:30 a.m., con entrega de camisetas a partir de las 7:30 a.m. Para participar, las personas podrán realizar un donativo de USD20, USD40 ó USD80, a elección del participante, con el que obtendrán su registro en la caminata, además de camiseta e hidratación el día del evento. El 100% de los donativos recaudados será destinado a proyectos de reconstrucción y recuperación en Colombia y Venezuela.

Las personas interesadas podrán registrar su interés en participar en el link Pasos de Solidaridad | Caminemos juntos por Colombia y Venezuela. Una vez completado el formulario, recibirán por correo electrónico la información para continuar con su inscripción. Las camisetas podrán retirarse el mismo domingo, a partir de las 7:30 a. m., en el Parque Omar.

La caminata contará con la participación del presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, quien destacó la importancia de unir a la región en momentos de dificultad:

“Esta caminata es una invitación a que panameños, colombianos, venezolanos, y personas de todas las nacionalidades que viven en Panamá nos unamos para demostrar que la solidaridad también puede convertirse en acción. Venezuela y Colombia pueden contar con el apoyo de Panamá y de toda América Latina y el Caribe”, señaló el presidente ejecutivo de CAF.

CAF ha puesto en marcha una respuesta inmediata para contribuir a atender las necesidades generadas por los terremotos. En Venezuela la institución creó un Fondo de Recuperación para Venezuela destinado a canalizar contribuciones para apoyar los procesos de reconstrucción, para el que CAF dio un capital semilla de USD 1 millón y otorgó una donación de USD300 mil para atender las necesidades más urgentes. En Colombia ha realizado a la fecha donaciones por más de USD1 millón, entre apoyo para atender la emergencia, donaciones al sector privado y a la fundación Pies Descalzos de Shakira para reconstruir las escuelas del Chocó. También canalizó USD48 millones de un crédito para este mismo fin.

“Pasos de Solidaridad” será una jornada familiar y abierta a toda la comunidad en la que cada paso represente un aporte a la recuperación de las familias afectadas.

La iniciativa cuenta con el apoyo de Banco Mercantil, Fundavid, va&ven Terpel y Parque Omar, empresas aliadas que se suman a este esfuerzo de solidaridad regional.

Datos de la caminata

3,5k Pasos de Solidaridad: Caminemos juntos por Colombia y Venezuela
Domingo 30 de agosto

Parque Recreativo Omar, Ciudad de Panamá

  • 7:30 a.m.: entrega de camisetas | 8:30 a.m.: inicio de la caminata
  • Donativo: USD20, USD40 ó USD80 (a elegir por el participante), que incluye camiseta e hidratación
  • 100% del aporte será destinado a proyectos de reconstrucción y recuperación en Colombia y Venezuela.
  • Registro de interés: Pasos de Solidaridad | Caminemos juntos por Colombia y Venezuela

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