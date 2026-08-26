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Edgar Yoel Bárcenas jugará en la primera división de Grecia

Published

9 horas atrás

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El club griego Heracle Fourni Veneti FC anunció la adquisición del internacional panameño Yoel Bárcenas, de 32 años, proveniente del Mazatlán FC de México.

Bárcenas inició su carrera profesional en Árabe Unido, donde conquistó títulos nacionales. Posteriormente, jugó en Europa con el RNK Split de Croacia. Luego, militó en México con los Cafetaleros de Tapachula, antes de trasladarse a España.

Tuvo una destacada trayectoria en el fútbol español, vistiendo la camiseta del Real Oviedo durante dos temporadas, con la que disputó 70 partidos y marcó 14 goles en la liga. Después, jugó en el Girona, llegando a los playoffs de ascenso de La Liga, y posteriormente en el Leganés. En 2022, regresó a México para jugar en Mazatlán, donde ha militado en la Liga MX en los últimos años.

Un capítulo especial en su carrera es la Selección Nacional de Panamá, de la cual es uno de los directivos más experimentados e importantes, con más de 100 partidos internacionales.

El panameño ha hecho historia con su selección, al participar en dos Mundiales. Fue miembro del histórico equipo panameño en el Mundial de Rusia 2018, la primera participación del país en una fase final de la Copa del Mundo, siendo titular en los tres partidos del torneo.

Ocho años después, también participó en el Mundial de 2026, desempeñando un papel protagónico en la Selección Nacional de Panamá y portando el brazalete de capitán. Con su participación en el torneo, se convirtió en uno de los pocos jugadores del país en haber representado a Panamá en dos Mundiales, mientras que, junto con José Luis Rodríguez, se convirtieron en los únicos panameños en ser titulares en los seis partidos que el país ha disputado en su historia en Copas del Mundo.

Durante su trayectoria internacional, también ha participado en la Copa América y en cuatro Copas Oro de la CONCACAF, llegando a la final de la Copa Oro en 2023.

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