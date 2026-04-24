Canal de Panamá registra un aumento de demanda

Las empresas desembolsan hasta 4 millones de dólares para cruzar el Canal de Panamá debido al bloqueo del Estrecho de Ormuz, según información de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Si bien el paso por la vía marítima suele tener una tarifa fija mediante reservaciones, las empresas sin reservación pueden cruzar pagando una tarifa adicional en una subasta de espacios, que se otorgan al mejor postor en lugar de esperar días frente a la costa de la Ciudad de Panamá.

Ese precio se ha disparado en las últimas semanas debido a que Irán y Estados Unidos han bloqueado la ruta marítima clave, el Estrecho de Ormuz, y la demanda de esos espacios se ha disparado. Los barcos han estado viajando cada vez más a través del Canal de Panamá a medida que los envíos se desvían y los compradores adquieren productos de otros países para evitar el comercio a través de esta vía marítima de Medio Oriente, ahora peligrosa.

La ACP informó esta semana que registró un aumento de tránsitos y tonelaje durante el primer semestre del Año Fiscal 2026, así como una mayor demanda en el uso de su sistema de reservas, como parte de las dinámicas del comercio marítimo internacional.

“En medio de todas las complicaciones geopolíticas que se dan en el mundo, los cambios y diversos factores asociados al comercio internacional, el Canal de Panamá permanece abierto y confiable y, especialmente en este momento con los niveles de agua en un nivel óptimo, estamos dando cabida a un volumen de tráfico cada vez mayor”, explicó el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez Morales.

Durante la primera mitad del AF 2026 (de octubre de 2025 a marzo de 2026) se registraron 6,288 tránsitos, lo que representa un incremento interanual de 224 tránsitos. Durante el mismo período transitaron 254 millones de toneladas CP/SUAB (Sistema Universal de Arqueo de Buques del Canal de Panamá), aproximadamente 5% más que los 243 millones de toneladas del mismo período del año fiscal anterior.

Este desempeño ha sido particularmente sólido en los últimos meses, con promedios diarios de 34 buques en enero, 37 en marzo y, más recientemente, jornadas pico que superaron los 40 tránsitos.