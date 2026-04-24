Presidente inaugura la casa museo de Belisario Porras en Las Tablas

El presidente de la República, José Raúl Mulino, inauguró este viernes en Las Tablas, provincia de Los Santos, la histórica Casa Museo El Pausílipo. Esta antigua residencia de campo del tres veces mandatario Belisario Porras es un emblema del patrimonio cultural del país.

Con una inversión de B/.279,564.76 y tras ocho meses de arduos trabajos de restauración y conservación, el Gobierno Nacional ha recuperado el esplendor de El Pausílipo.

El rescate de este sitio histórico también impulsó la resocialización y reinserción laboral de 25 personas privadas de libertad del Centro Penitenciario de Las Tablas, quienes trabajaron en su recuperación.

La ejecución del proyecto fue posible gracias a la firma de un convenio entre los ministerios de Gobierno (Mingob) y Cultura (MiCultura), como parte del seguimiento al Plan Libertad.

El presidente llegó acompañado de la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino; ministros y viceministros de Estado, diputados y autoridades locales.

Durante el acto, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, hizo entrega solemne de las Actas de Consejo de Gabinete del mandato del presidente Porras (1920 y 1923) a la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, para su tratamiento y restauración.

El presidente Mulino tuvo la oportunidad de sostener los documentos y apreciar las firmas genuinas de Porras y sus ministros de la época.

Seguidamente, el mandatario —junto con la primera dama, ministros, autoridades y miembros de la familia Porras— hizo el corte de cinta protocolar y recorrió la Casa Museo, apreciando los invaluables objetos y pertenencias del Dr. Porras.

También se tomaron un momento para sentarse en la misma mesa en la que se celebraban los consejos de gabinete del gobierno de Porras.

«Estoy seguro de que Belisario Porras no pensó en la inmortalidad, pero es un inmortal de la Patria», expresó Mulino, reconociendo la visión que tuvo Porras en su tiempo para construir la institucionalidad y las obras que le valieron ser llamado «Arquitecto de la Nación».

El mandatario también aprovechó para conversar con los privados de libertad que laboraron en la restauración de la casa museo, y los felicitó por emprender el camino hacia su resocialización.

Extensa labor de restauración

Las labores realizadas en este inmueble incluyeron la implementación de medidas de seguridad, como la construcción de una cerca perimetral; la restauración completa de las estructuras de madera; el reemplazo de la cubierta del cielo raso; la rehabilitación de columnas y vigas; y el reemplazo de la baranda perimetral y del machimbrado interior.

Asimismo, se recuperó la sala del consejo, donde el entonces presidente Porras se reunía con sus ministros de Estado.

Además, se intervino la museografía, que consistió en el diseño y la organización de la presentación de las exposiciones y sus contenidos dentro del museo.

Para llevar a cabo estas labores, las personas privadas de libertad fueron capacitadas en ebanistería artesanal, albañilería, soldadura y paisajismo, incluyendo la siembra de mil plantas. De igual manera, algunos de ellos fungirán como guías del museo y estarán encargados del mantenimiento del sitio.

Mediante la Ley N°7 del 19 de mayo de 1994, El Pausílipo fue declarado monumento histórico nacional y se ordenó la creación de un museo regional en Los Santos.

Este inmueble, de planta rectangular y portal perimetral, es considerado uno de los ejemplos mejor conservados de la arquitectura campestre del siglo XIX en Panamá. Su nombre proviene del término en griego antiguo, Pausílipo, que significa «donde el dolor cesa», y hace referencia a una famosa colina ubicada en las afueras de Nápoles, en Italia.