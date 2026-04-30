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Celebran los 25 años de la Comisión Interinstitucional de la Cuenca Hidrográfica

Published

3 horas atrás

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Hace veinticinco años, Panamá dio un paso histórico al asumir plenamente la administración del Canal de Panamá. Con ello, el país también asumió la responsabilidad de proteger el sistema natural que lo sostiene: la Cuenca Hidrográfica del Canal, un territorio estratégico para la operación de la vía interoceánica, el abastecimiento de agua potable, la conservación de la biodiversidad y el bienestar de miles de familias.

En ese contexto, nació la Comisión Interinstitucional de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá (CICH), como una respuesta de Estado orientada a coordinar esfuerzos, integrar recursos y construir una visión compartida de desarrollo sostenible.

Su aniversario se conmemoró este año con un evento institucional que reunió a representantes actuales de la CICH, Comisionados y miembros del Comité Técnico Permanente (CTP) y su instancia ampliada (CTPA), así como a antiguos miembros de la Comisión, organizaciones no gubernamentales, bancos multilaterales y organismos de cooperación técnica internacional. El evento también contó con representantes de la plataforma participativa, instituciones del nivel central y regional, sectores productivos, el ámbito académico y equipos de la Vicepresidencia de Administración del Recurso Hídrico, reflejando el carácter amplio y articulador que ha definido a la CICH desde su creación.

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