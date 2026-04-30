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Aumentan los accidentes de tránsito en lo que va de año

Published

3 horas atrás

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En lo que va del año, el Benemérito Cuerpo de Bomberos ha atendido 883 accidentes de tránsito a nivel nacional, una cifra que refleja no solo la intensidad del trabajo operativo, sino también el impacto que estos hechos tienen en la vida de cientos de familias panameñas.

Estos incidentes de tránsito suelen dejar personas lesionadas, familias afectadas y comunidades que enfrentan momentos de angustia.

Las estadísticas reflejan que las causas recurrentes son:

  • Exceso de velocidad
  • Distracciones al volante, especialmente el uso del celular
  • Conducción bajo efectos del alcohol
  • Irrespeto a las señales de tránsito
  • Fatiga al conducir
  • Fallas mecánicas

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