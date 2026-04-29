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Centro «La Esmeralda» tiene capacidad para 500 privadas de libertad
Jorge Torregrosa, director del Sistema Penitenciario, nos habla de la nueva cárcel de mujeres «La Esmeralda» en Pacora.
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