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China califica de hipócrita a EE.UU. por comunicado sobre soberanía de Panamá

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7 horas atrás

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China negó el miércoles una presión sobre Panamá un día después de que Estados Unidos y varios países de Latinoamérica afirmaron que están alertas ante las acciones de Beijing que afectan a buques de bandera panameña.

“Esas declaraciones son completamente infundadas y distorsionan la realidad”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, durante una conferencia de prensa.

El martes, el Departamento de Estado emitió un comunicado en el que Estados Unidos, Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago afirmaron que “la libertad de nuestra región no es negociable” y que las acciones recientes de China que han afectado a embarcaciones panameñas “son un intento flagrante de politizar el comercio marítimo e infringir la soberanía de las naciones de nuestro hemisferio”.

El pasado 29 de enero la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional la concesión de dos puertos a orillas del Canal de Panamá que eran operados por la empresa hongkonesa CK Hutchinson.

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