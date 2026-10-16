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China entrega ayuda a los bomberos panameños que atienden la emergencia tras el terremoto

Published

2 horas atrás

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La Embajada de la República Popular China entregó este jueves 15 de octubre una importante donación al Cuerpo de Bomberos de Panamá para apoyar a sus sedes regionales de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, que mantienen labores de asistencia tras el terremoto del pasado 9 de octubre.

La entrega contó con la presencia del embajador de China en Panamá, Zhang Xiangyan, e incluyó alimentos, artículos de primera necesidad, carpas, linternas, baterías, frazadas y sábanas.

“Ya hemos entregado y vamos a entregar donaciones de ambulancias, paneles solares, carpas, comidas, agua y otros suministros de primera necesidad para las zonas gravemente afectadas, a través de las comunidades chinas locales. Las asociaciones chinas también se han movilizado mucho para apoyar a las comunidades. Entre los receptores de la ayuda de la Embajada Embajada estan el Sinaproc, los Bomberos y varias localidades afectadas por el siniestro.

Seguiremos ofreciendo estos apoyos para que le llegue lo más rápido posible a las personas afectadas” informó el Embajador Zhan Xiangyan.

Añadió que el gobierno de China y la Embajada de la República Popular China en Panamá, expresan su solidaridad al gobierno de Panamá y deseos de que pronto puedan retomar su vida normal.

Según explicó el Coronel Gonzalo Chan Gil, subdirector del Cuerpo de Bomberos de Panamá, la Embajada contactó a la institución para conocer sus necesidades más urgentes y en respuesta se elaboró una lista de suministros prioritarios para las regionales que trabajan en las zonas afectadas. De inmediato, la representación diplomática procedió a adquirir los bienes que hoy hemos recibido en esta sede central.

Explicó que los bomberos llevan seis días consecutivos desplazándose a diferentes comunidades, atendiendo solicitudes de ayuda y colaborando en la distribución de alimentos enviados por el Gobierno Central. No han dejado de servir, expresó al referirse al trabajo de sus compañeros, quienes continúan encontrando numerosas necesidades durante los recorridos.

Los suministros serán distribuidos entre las cuatro sedes regionales para respaldar al personal que permanece atendiendo la emergencia.

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