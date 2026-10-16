Inauguran Centro Oncológico en Bugaba que beneficia a 600 mil personas

En menos de un año, la atención a los pacientes con cáncer en el occidente del país ha dado un giro exponencial. El presidente de la República, José Raúl Mulino, entregó al pueblo chiricano el nuevo Centro de Oncología y Medicina Nuclear de Bugaba. Con esta obra, cumple la promesa hecha el pasado 27 de noviembre de 2025 de dotar a la región de una infraestructura propia, evitando que los enfermos deban trasladarse hasta la capital para recibir sus tratamientos.

“Venimos a entregar una obra esperada por nuestra gente durante muchísimos años, que representa un alivio real para las familias chiricanas. Durante demasiado tiempo, este hospital en Bugaba simbolizó la indiferencia, la burocracia y las promesas incumplidas: un contrato paralizado y abandonado. Cuando asumimos el gobierno fuimos categóricos: no veníamos a echar cuentos ni a buscar aplausos fáciles”, expresó el presidente Mulino ante más de una veintena de pacientes que agradecieron la construcción de esta moderna infraestructura.

Acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, el mandatario destacó que esta obra —que lleva el nombre de José Mulino Rovira— responde al objetivo de descentralizar los servicios oncológicos. Esto permitirá que más personas accedan a tratamientos especializados cerca de sus hogares, reduciendo los gastos de transporte y alojamiento, así como la carga emocional para sus familias.

Mulino agradeció a las autoridades municipales por honrar el nombre de su padre en este nuevo centro, recordando que Mulino Rovira fua alcalde, representante y gobernador, funciones desde las que dedicó su vida a servir a la comunidad.

“Aquel día de noviembre, una paciente con cáncer de mama se me acercó y me dijo, con alivio en los ojos, que ya no tendría que viajar hasta la capital para recibir sus tratamientos. Este centro nace por ella y para miles de pacientes de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas. Ninguna familia de nuestra región debería someterse más al sufrimiento, al desgaste físico ni al enorme costo económico de viajar ocho o diez horas hasta Panamá para recibir atención”, resaltó el presidente Mulino.

Esta nueva infraestructura dota a la región de uno de los principales centros de atención de oncológica del país. Cuenta con una unidad de radioterapia de dos búnkeres: uno para dos aceleradores lineales —equipos de alta precisión para el tratamiento de tumores malignos— y otro equipado para procedimientos de braquiterapia.

El primer acelerador lineal fue adquirido con fondos del Gobierno Nacional, mientras que el segundo corresponde al equipo gestionado durante la gira internacional a Davos del presidente Mulino y donado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

“A quienes a veces preguntan para qué sirven las misiones en el exterior, aquí está una respuesta concreta, transparente y que se puede tocar en Bugaba. Con el Organismo también tenemos un calendario, y ese calendario nos pedía entregar este centro en octubre y hoy cumplimos esta promesa. Panamá da su palabra afuera, y la cumple adentro”, apuntó.

En dos años, las prestaciones de salud para esta población han cambiado notoriamente. En agosto de 2024, el presidente Mulino se comprometió en rescatar las instalaciones del complejo médico de Bugaba Dr. José Félix Espinosa Barroso, abandonado por administraciones anteriores; fue rescatado y entregado el 27 de noviembre de 2025, misma fecha histórica en la que prometió el Centro de Oncología y Medicina Nuclear. Ambas obras ahora funcionan de la mano.

Para cerrar su discurso, señaló: “Quiero hablarles mirándolos a los ojos y con la verdad por delante, como siempre lo he hecho: la infraestructura está lista y la tecnología se encuentra adentro. Ya contamos con un acelerador lineal de última generación, tomógrafo de simulación, braquiterapia de alta dosis y medicina nuclear. Sin embargo, este centro no abrirá sus puertas al primer paciente hasta que cada equipo esté perfectamente calibrado y debidamente certificado. En la medicina de alta complejidad no cabe la improvisación”, advirtió.

En la parte inicial de su mensaje, el presidente envió condolencias por el fallecimiento de una panameña oriunda de Macaracas. “A su familia le expresamos nuestro más sentido acompañamiento. Comprendo que el terremoto y sus consecuencias dejaron preocupación, y es la respuesta natural como seres humanos. Les pido calma y atención a los canales oficiales; las instituciones del Estado están trabajando en el terreno y cada día hay un informe. Esa es la información confiable. Y la salud, más que ninguna otra obra, pide serenidad. Seguimos trabajando para cada panameño y —más que nunca— redoblaremos el esfuerzo para la entrega de cada obra”.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd, resaltó que estos equipos permitirán aplicar técnicas como el hipofraccionamiento, que -cuando está indicado por el especialista y resulta apropiado para el paciente- permite administrar dosis mayores de radiación por sesión y reducir la cantidad total de sesiones necesarias.

Anunció que el Minsa gestiona establecer otro centro de atención para el área de Azuero, para abarcar todo el país y hacer la atención de estos pacientes más llevadera al tener la medicina a su alcance.

Evelin Ordoñez, en representación de los pacientes y con 5 años de haber sido diagnosticada con cáncer, agradeció por hacer mejor sus días al no tener que viajar por más de 10 horas para poder recibir la atención, algo que se ha convertido en una lucha constante.

“No solamente para nosotros los pacientes, sino para quienes nos acompañan. En nombre de los pacientes, de toda el área que visite este centro, les prometemos cuidarlo, hacer lo nuestro. Agradecer, desde ya a todos los que van a tener la labor de atendernos, porque a veces no solo necesitamos ser atendidos, necesitamos ser escuchados, consolados, confortados, sentir que en realidad tenemos una esperanza”, comentó.

La infraestructura, construida por la empresa RIGA, también incorporará una unidad de medicina nuclear que ampliará las posibilidades de diagnóstico y atención especializada para los pacientes oncológicos de la región. El módulo contará con un PET CAT, Cámara Gamma y un Simulador de Tomógrafo.

Al acto asistieron autoridades locales, entre ellas la gobernadora Aixa Santamaría, e invitados especiales.

DATOS:

• El módulo de Radioterapia y Medicina Nuclear está diseñado para atender hasta 45 personas simultáneamente.

• Se suma la sala de quimioterapia del Hospital José Félix Espinosa Barroso, equipada con 15 sillones para la administración ambulatoria de medicamentos contra el cáncer.

• Se estima que el centro beneficiará a más de 600 mil personas de Chiriquí, Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y Veraguas.

• Además, el centro contará con salas de espera, una unidad para la preparación de pacientes y 74 estacionamientos, espacios concebidos para apoyar la atención y facilitar el acceso de pacientes y acompañantes.