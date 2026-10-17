Comercio en Panamá crece 26.5% en la Zona Libre de Colón y fortalece el consumo interno

El comercio en Panamá mantuvo una trayectoria positiva durante los primeros siete meses de 2026, impulsado por la recuperación de los flujos comerciales regionales a través de la Zona Libre de Colón (ZLC) y un mayor dinamismo del consumo interno, de acuerdo con el Informe de Coyuntura Económica a julio de 2026, elaborado por la Dirección de Políticas Públicas y Análisis Socioeconómico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El documento, basado en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y de la Superintendencia de Bancos de Panamá, destaca el crecimiento de las reexportaciones, el aumento de las ventas de vehículos nuevos y la expansión de las importaciones de bienes de consumo, indicadores que reflejan el comportamiento favorable de la actividad comercial durante el período analizado.

La Zona Libre de Colón registró un crecimiento interanual acumulado de 26.5% en sus reexportaciones a julio de 2026. Desde marzo, la actividad mostró tasas de expansión de doble dígito, con reexportaciones mensuales superiores a B/.1,000 millones. En julio, el crecimiento interanual alcanzó 35.9%, consolidando la tendencia positiva observada durante el año. Este desempeño estuvo asociado al incremento de la demanda en los principales mercados de la región y a la reactivación de los flujos de comercio intrarregional.

Entre los mercados que más contribuyeron al incremento de las reexportaciones destacaron Venezuela, con B/.256.2 millones adicionales; Costa Rica, con B/.204.7 millones; Estados Unidos, con B/.167.9 millones; El Salvador, con B/.105.3 millones; Honduras, con B/.102.2 millones; Guatemala, con B/.98.8 millones; Ecuador, con B/.97.6 millones, y Nicaragua, con B/.96.4 millones.

Por categoría de productos, las máquinas y aparatos eléctricos registraron un incremento de B/.467.3 millones (52.9%), principalmente por los envíos de equipos informáticos, como computadoras e impresoras. También sobresalieron los productos farmacéuticos, con B/.365.4 millones adicionales; las prendas de vestir, con B/.246.3 millones; los perfumes y cosméticos, con B/.167.2 millones; el calzado, con B/.130.2 millones, y las bebidas y licores, con B/.104.8 millones.

El crecimiento en diversos rubros evidencia una recuperación más amplia de la actividad comercial y una demanda regional diversificada, que refuerza el papel de la Zona Libre de Colón como centro de distribución y redistribución de mercancías para América Latina y el Caribe.

En el mercado nacional, los indicadores también reflejaron condiciones favorables para el consumo de los hogares. Las ventas acumuladas de vehículos nuevos alcanzaron 36,452 unidades a julio de 2026, lo que representó un aumento de 9.7% frente al mismo período del año anterior.

Los segmentos SUV lideraron el crecimiento, con 1,486 unidades adicionales, seguidos por los sedanes, con 1,275, y las pickups, con 559. Este comportamiento estuvo acompañado por una mayor disponibilidad de financiamiento, mientras que el saldo del crédito destinado a la compra de automóviles aumentó 10.9%.

Las importaciones de bienes de consumo crecieron 21.6% en valor y 16.0% en volumen. Entre sus principales componentes destacaron los combustibles y lubricantes, cuyo valor aumentó 53.3%. También se registraron incrementos en los utensilios domésticos (14.0%), los bienes semiduraderos (3.8%) y los bienes no duraderos (1.4%). En línea con el comportamiento de la actividad económica y del consumo, el despacho de combustibles para el mercado nacional aumentó 13.1% en términos acumulados durante los primeros siete meses del año.

El resultado estuvo acompañado por mayores volúmenes de ventas de gasolinas de 91 y 95 octanos, diésel y gas licuado de petróleo, así como de otros derivados energéticos, entre ellos av-gas, jet fuel, queroseno, asfalto, lubricantes y carbón.

Los resultados presentados en el Informe de Coyuntura Económica a julio de 2026 muestran una evolución positiva del comercio, respaldada por la recuperación de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón y el dinamismo de distintos indicadores del mercado interno.