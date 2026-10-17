Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

Comercio en Panamá crece 26.5% en la Zona Libre de Colón y fortalece el consumo interno

NOTICIAS NACIONALES

MIDES continúa con la atención en los albergues

NOTICIAS NACIONALES

Miviot comienzan a levantar las viviendas afectadas por el sismo

NOTICIAS NACIONALES

MINSA controla los casos de malaria en Merca Panamá

NOTICIAS NACIONALES

Fundación Omar Alfano se suma a "Chantin pa la gente": donaciones superan los $280 mil

NOTICIAS NACIONALES

Comercio en Panamá crece 26.5% en la Zona Libre de Colón y fortalece el consumo interno

Published

8 horas atrás

on

El comercio en Panamá mantuvo una trayectoria positiva durante los primeros siete meses de 2026, impulsado por la recuperación de los flujos comerciales regionales a través de la Zona Libre de Colón (ZLC) y un mayor dinamismo del consumo interno, de acuerdo con el Informe de Coyuntura Económica a julio de 2026, elaborado por la Dirección de Políticas Públicas y Análisis Socioeconómico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El documento, basado en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y de la Superintendencia de Bancos de Panamá, destaca el crecimiento de las reexportaciones, el aumento de las ventas de vehículos nuevos y la expansión de las importaciones de bienes de consumo, indicadores que reflejan el comportamiento favorable de la actividad comercial durante el período analizado.

La Zona Libre de Colón registró un crecimiento interanual acumulado de 26.5% en sus reexportaciones a julio de 2026. Desde marzo, la actividad mostró tasas de expansión de doble dígito, con reexportaciones mensuales superiores a B/.1,000 millones. En julio, el crecimiento interanual alcanzó 35.9%, consolidando la tendencia positiva observada durante el año. Este desempeño estuvo asociado al incremento de la demanda en los principales mercados de la región y a la reactivación de los flujos de comercio intrarregional.

Entre los mercados que más contribuyeron al incremento de las reexportaciones destacaron Venezuela, con B/.256.2 millones adicionales; Costa Rica, con B/.204.7 millones; Estados Unidos, con B/.167.9 millones; El Salvador, con B/.105.3 millones; Honduras, con B/.102.2 millones; Guatemala, con B/.98.8 millones; Ecuador, con B/.97.6 millones, y Nicaragua, con B/.96.4 millones.

Por categoría de productos, las máquinas y aparatos eléctricos registraron un incremento de B/.467.3 millones (52.9%), principalmente por los envíos de equipos informáticos, como computadoras e impresoras. También sobresalieron los productos farmacéuticos, con B/.365.4 millones adicionales; las prendas de vestir, con B/.246.3 millones; los perfumes y cosméticos, con B/.167.2 millones; el calzado, con B/.130.2 millones, y las bebidas y licores, con B/.104.8 millones.

El crecimiento en diversos rubros evidencia una recuperación más amplia de la actividad comercial y una demanda regional diversificada, que refuerza el papel de la Zona Libre de Colón como centro de distribución y redistribución de mercancías para América Latina y el Caribe.

En el mercado nacional, los indicadores también reflejaron condiciones favorables para el consumo de los hogares. Las ventas acumuladas de vehículos nuevos alcanzaron 36,452 unidades a julio de 2026, lo que representó un aumento de 9.7% frente al mismo período del año anterior.

Los segmentos SUV lideraron el crecimiento, con 1,486 unidades adicionales, seguidos por los sedanes, con 1,275, y las pickups, con 559. Este comportamiento estuvo acompañado por una mayor disponibilidad de financiamiento, mientras que el saldo del crédito destinado a la compra de automóviles aumentó 10.9%.

Las importaciones de bienes de consumo crecieron 21.6% en valor y 16.0% en volumen. Entre sus principales componentes destacaron los combustibles y lubricantes, cuyo valor aumentó 53.3%. También se registraron incrementos en los utensilios domésticos (14.0%), los bienes semiduraderos (3.8%) y los bienes no duraderos (1.4%). En línea con el comportamiento de la actividad económica y del consumo, el despacho de combustibles para el mercado nacional aumentó 13.1% en términos acumulados durante los primeros siete meses del año.

El resultado estuvo acompañado por mayores volúmenes de ventas de gasolinas de 91 y 95 octanos, diésel y gas licuado de petróleo, así como de otros derivados energéticos, entre ellos av-gas, jet fuel, queroseno, asfalto, lubricantes y carbón.

Los resultados presentados en el Informe de Coyuntura Económica a julio de 2026 muestran una evolución positiva del comercio, respaldada por la recuperación de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón y el dinamismo de distintos indicadores del mercado interno.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Publicidad

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES8 horas atrás

Comercio en Panamá crece 26.5% en la Zona Libre de Colón y fortalece el consumo interno

El comercio en Panamá mantuvo una trayectoria positiva durante los primeros siete meses de 2026, impulsado por la recuperación de...
NOTICIAS NACIONALES8 horas atrás

MIDES continúa con la atención en los albergues

El MIDES mantiene el acompañamiento en 55 albergues de seis provincias y la comarca Ngäbe-Buglé, donde se encuentran aproximadamente 3,827...
NOTICIAS NACIONALES8 horas atrás

Miviot comienzan a levantar las viviendas afectadas por el sismo

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) contempla la construcción de nuevas casas para las familias que perdieron sus...
ENTRETENIMIENTO2 días atrás

Kendall Jenner habla sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con mujeres

Kendall Jenner eligió discutir un tema que la ha seguido durante mucho tiempo: las conjeturas sobre su orientación sexual. En...
SALUD Y VIDA2 días atrás

Minsa reporta 34 casos de malaria vinculados al Merca Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) informó sobre la detección de 34 casos de malaria relacionados con personas vinculadas al Merca...
NOTICIAS NACIONALES2 días atrás

MINSA controla los casos de malaria en Merca Panamá

El Ministerio de Salud ha confirmado que los recientes casos de malaria detectados en los alrededores de Merca Panamá se encuentran...
NOTICIAS NACIONALES2 días atrás

Fundación Omar Alfano se suma a «Chantin pa la gente»: donaciones superan los $280 mil

La iniciativa solidaria «Chanting pa’ la gente», impulsada por el alcalde de la capital Mayor Misrachi, busca proveer hogares provisionales a las...
SALUD Y VIDA2 días atrás

Establecen directrices mundiales para combatir la obesidad en niños y adolescentes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado hoy las primeras directrices que abordan el acusado aumento de la...
NOTICIAS INTERNACIONALES2 días atrás

Papa León XIV celebra la misa en el hospital Gemelli

El Papa León XIV continúa con su recuperación, hoy ha celebrado la Santa Misa en la sala habilitada en la...
NOTICIAS NACIONALES2 días atrás

Mulino cancela las dianas en la Presidencia de la República

El mandatario nacional José Raúl Mulino se confirmó la suspensión de las tradicionales dianas del 3 de noviembre en la...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!