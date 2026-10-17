MIDES continúa con la atención en los albergues

El MIDES mantiene el acompañamiento en 55 albergues de seis provincias y la comarca Ngäbe-Buglé, donde se encuentran aproximadamente 3,827 personas. Como parte de esta atención, se brindaron 4,131 atenciones de Trabajo Social y 2,831 atenciones psicológicas, además de la entrega de insumos básicos.

“Cada vivienda que comienza a reconstruirse representa la posibilidad de volver a casa. Cada camino que se recupera facilita la llegada de la ayuda. Y cada familia que permanece en un albergue merece recibir atención digna mientras llega el momento de regresar”, indicó Icaza.

“Esa es nuestra tarea, que la ayuda llegue, que las soluciones avancen y que las familias puedan recuperar, paso a paso, la tranquilidad de sus hogares”, recalcó.