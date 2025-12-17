Control Resonant estará disponible a partir de 2026

Connect with us

11 horas atrás

Control Resonant, la tan esperada secuela de Control de 2019, y que fue aclamado por la crítica, estará disponible para PlayStation 5 en 2026, pero aún no se sabe la fecha exacta.

El anuncio vino acompañado por el primer trailer del videojuego, dejando ver la calidad de la animación y lo que será la historia.

«Nos parece apropiado compartir este primer vistazo aquí porque Control encontró una audiencia increíble en PlayStation, y su apoyo significó muchísimo para nosotros», dijo Mikael Kasurinen, codirector creativo de Remedy Entertainment.

¿De qué trata la historia?

Mientras el primer juego contaba la historia de Jesse Faden y la búsqueda de su hermano perdido, Dylan, dentro de los misteriosos cuarteles de la Agencia Federal de Control. Ahora, Resonant, contará la historia de Dylan: la otra mitad de esa historia de hermanos.

Después de años de confinamiento, los antiguos captores de Dylan lo envían a una misión en el punto más crítico de una crisis sobrenatural. La Agencia Federal de Control lucha por contener una amenaza capaz de acabar con el mundo, mientras Manhattan se convierte en el nuevo campo de batalla: una ciudad distorsionada donde las fuerzas cósmicas tergiversan la realidad, tuercen la gravedad y reconfiguran el horizonte hasta volverlo irreconocible.

Dylan no solo está luchando para salvar al mundo. Está buscando redención, y a Jesse, mientras intenta comprender su propia y peligrosa conexión con el caos que consume la ciudad.

Em medio de este ambiente distópico, los jugadores podrán explorar zonas extensas en toda la ciudad, cada una de las cuales oculta misiones, encuentros y eventos por afrontar en cualquier orden. «Este mundo está vivo, es extraño y puede jugarse más de una vez. Está lleno de descubrimientos que recompensan la curiosidad y la exploración», aclara Kasurinen.

Control Resonant es el juego más grande que ha hecho hasta ahora Remedy Entertainment, pero aún hay que esperar para conocer la fecha oficial en la que saldrá la mercado.

 

