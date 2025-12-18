Meta actualiza sus lentes: Enfoque en la Conversación, Integración con Spotify y Más

Meta anunció la actualización de software v21 para cerrar un año increíble para sus lentes con inteligencia artificial.

Ahora tendrá la posibilidad de amplificar la voz de alguien durante una conversación en un entorno ruidoso, encontrar una canción en Spotify que se ajuste a lo que estás viendo y más.

Filtra el Ruido con Enfoque en la Conversación

El enfoque en la Conversación en Connect a principios de este año, que permite escuchar a los demás con mayor facilidad en entornos ruidosos, y hoy lo lanzamos para quienes participan en nuestro Programa de Acceso Anticipado para Ray-Ban Meta y Oakley Meta HSTN en EE. UU. y Canadá.

Ya sea que estés comiendo en un restaurante concurrido, viajando en tren o escuchando la última sesión de tu DJ favorito, Enfoque en la Conversación utiliza los altavoces de oído abierto de tus gafas con IA para amplificar la voz de la persona con la que estás hablando. Escucharás la voz amplificada un poco más fuerte, lo que te ayudará a distinguir la conversación del ruido ambiental para que puedas estar atento a los momentos importantes. También podrás ajustar fácilmente el nivel de amplificación deslizando el dedo por la patilla derecha de tus gafas o a través de la configuración de tu dispositivo para que se adapte al volumen de tu entorno.

Pon música a tu mundo con Meta AI + Spotify

Presentamos la primera experiencia musical multimodal con IA para nuestras gafas Ray-Ban Meta y Oakley Meta en colaboración con Spotify. Ya sea que estés viendo la portada de un álbum o una escena festiva, simplemente puedes decir: «Oye Meta, reproduce una canción que se adapte a esta vista». Esto conecta la visión artificial y el reconocimiento con la potente personalización de Spotify para crear una lista de reproducción basada en tus gustos, personalizada para ese momento específico.*

Si aún no te has unido al programa de Acceso Anticipado, considera hacerlo para asegurarte de obtener las últimas funciones en cuanto estén disponibles.

*Disponible solo en inglés en Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, India, Irlanda, Italia, México, Noruega, España, Suecia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos.