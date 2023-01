Copa América de 2024 será en EEUU y con selecciones de Concacaf

La Conmebol y Concacaf han anunciado la firma de un acuerdo de colaboración que integrará a las selecciones y clubes de ambas confederaciones en diferentes torneos, entre esos, la Copa América 2024 que se jugará en Estados Unidos.

Este pacto incluye competiciones de selecciones nacionales masculinas y femeninas y un nuevo torneo de clubes masculino.

Para la Copa América en suelo estadounidense, en el verano de 2024, contará con los 10 equipos de Sudamérica y los seis mejores equipos de Concacaf, como invitados.

Los seis seleccionados de Concacaf clasificarán para esta competencia a través de la Liga de Naciones de Concacaf 2023/24.

En la rama femenina, la Concacaf ha invitado a los cuatro mejores equipos de Conmebol (Brasil, Colombia, Argentina y Paraguay) a participar en la Copa Oro 2024 de Concacaf W.

La clasificación para este torneo será de la siguiente manera: Los dos equipos de Concacaf que participarán en los Juegos Olímpicos de 2024 (Estados Unidos y Jamaica/Canadá) clasificarán directamente a la Copa Oro W, mientras que las seis selecciones restantes se determinarán a través de la Copa Oro Camino a Concacaf W 2023.

Adicional a esto, se creado un nuevo torneo de clubes que tendrá un formato de Final Four. Los cuatro equipos participantes, dos de cada confederación, se clasificarán a través de las competencias ya existentes de Conmebol y Concacaf .

La idea es que la primera edición se juegue también en 2024 entre los campeones de la Copa Libertadores y Sudamericana contra los de la Concachampions y Liga Concacaf.

Concacaf President Victor Montagliani announces new strategic partnership between Concacaf and @CONMEBOL pic.twitter.com/ltQeTqLAdT

— Concacaf (@Concacaf) January 27, 2023