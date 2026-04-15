Corea del Sur condena a seis meses de cárcel a un youtuber estadounidense

Un youtuber estadounidense que provocó indignación nacional en Corea del Sur por actos provocativos, como bailar sobre una estatua en honor a las víctimas de la esclavitud sexual durante la guerra, fue condenado a seis meses de prisión por un tribunal de Seúl.

El Tribunal del Distrito Oeste de Seúl declaró culpable a Ramsey Khalid Ismael, un autoproclamado «troll» de internet conocido en línea como Johnny Somali, de múltiples cargos, entre ellos obstrucción a la actividad comercial y distribución de contenido sexual explícito falsificado.

La fiscalía había solicitado una pena de tres años para Ismael, quien también enfrentaba acusaciones de acosar a empleados y visitantes en un parque de diversiones, perturbar el funcionamiento de una tienda de conveniencia con música a todo volumen y volcar fideos sobre una mesa, provocar incidentes similares en un autobús y el metro, y distribuir videos deepfake sin consentimiento.

El tribunal afirmó que el joven de 25 años mostró una falta de respeto «grave» por la ley surcoreana, señalando que ofendió a innumerables personas con acrobacias transmitidas en directo con el objetivo de generar ingresos en YouTube. Tras el veredicto, el tribunal ordenó su detención inmediata, alegando que existía riesgo de fuga.