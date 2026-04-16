Israel y Líbano acuerdan un alto el fuego de 10 días

El presidente estadounidense Donald Trump anunció que Israel y Líbano acordaron una tregua de 10 días a partir del jueves a las 5 p. m. (hora del este), tras las «excelentes» conversaciones que mantuvo con los líderes de ambos países.

Los gobiernos israelí y libanés acordaron el alto el fuego después de más de un mes de guerra entre Israel y el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, en Líbano. C

asi 2200 personas han muerto en Líbano a causa de los ataques aéreos israelíes.

Hezbolá declaró en un comunicado que «cualquier alto el fuego debe ser integral en todo el territorio libanés y no debe permitir al enemigo israelí ninguna libertad de movimiento». Israel ha llevado a cabo una invasión terrestre en el sur de Líbano, que, según Netanyahu, Israel continuará ocupando durante el alto el fuego. Hezbolá afirmó que la continua ocupación israelí otorga a Líbano el derecho a resistir.

Trump también anunció que invitará al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al presidente libanés, Joseph Aoun, a la Casa Blanca para mantener sus primeras conversaciones directas en más de 30 años. Horas antes, Aoun se había negado a hablar con Netanyahu. Los embajadores de Israel y Líbano en Estados Unidos celebraron a principios de esta semana sus primeras conversaciones diplomáticas directas en décadas.