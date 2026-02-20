Corte Suprema anula aranceles globales que impuso Trump

La Corte Suprema anuló el viernes los amplios aranceles globales del presidente Donald Trump, propinándole una dura derrota en un tema crucial para su agenda económica.

Furioso por la derrota, Trump anunció que impondrá un arancel global del 10% como alternativa, mientras impulsa sus políticas comerciales por otros medios. Los nuevos aranceles se ampararían en una ley que los limita a 150 días.

Hizo este anuncio tras criticar duramente a la Corte Suprema por anular gran parte de su amplia infraestructura arancelaria, calificándola de uso ilegal de poderes de emergencia. Trump se declaró «absolutamente avergonzado» de los jueces que votaron a favor de anular sus aranceles y calificó el fallo de «profundamente decepcionante».

«Su decisión es incorrecta», afirmó. «Pero no importa porque tenemos alternativas muy poderosas». La decisión 6-3 del tribunal se centra en los aranceles impuestos bajo una ley de poderes de emergencia, incluidos los amplios aranceles “recíprocos” que impuso a casi todos los demás países.