Más de 20 países asistirán a la primera cita de la Junta de Paz de Trump

Trump anuncia que la Junta de Paz destinará más de 5.000 millones para Gaza

Cuba se queda sin combustible para los aviones

Takaichi gana las elecciones generales de Japón por amplio margen

Bajas temperaturas sorprenden a Florida y paralizan a las iguanas

15 horas atrás

Líderes y dignatarios de más de 20 países asistirán mañana jueves a la primera reunión de la Junta de Paz impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para solucionar conflictos mundiales, comenzando por el de Gaza, confirmó este miércoles la Casa Blanca.

«El presidente inaugurará la reunión mañana con un discurso y, de alguna manera, presidirá formalmente el inicio de la cita antes de partir hacia el estado de Georgia», dijo en rueda de prensa la secretaria de Prensa de la Administración, Karoline Leavitt.

Leavitt indicó que pronto darán a conocer la lista oficial de participantes al evento, con sede en el Instituto de Paz de Washington, recientemente rebautizado con el nombre del republicano. «Sé que son más de 20 países. Sé que hay mucho interés», indicó.

