Crean «gemelos digitales» de corazones enfermos para probar tratamientos

Los científicos crearon réplicas virtuales de corazones enfermos de pacientes con tal precisión que bloquear una peligrosa arritmia en estos «gemelos» digitales les mostró a los médicos cómo tratar mejor el corazón real.

Uno de los primeros ensayos clínicos de estos modelos personalizados sugiere que podría mejorar el tratamiento de la taquicardia ventricular, una arritmia notoriamente difícil de tratar que es una de las principales causas de paro cardíaco súbito, responsable de aproximadamente 300.000 muertes anuales en Estados Unidos.

El estudio, realizado por investigadores de la Universidad Johns Hopkins, fue un pequeño primer paso. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó el uso de la tecnología de gemelos digitales para guiar el tratamiento de solo 10 pacientes, y se necesitarán estudios mucho más amplios.

Los resultados publicados en el New England Journal of Medicine se dan a conocer en un momento en que los médicos exploran cada vez más cómo una tecnología utilizada durante mucho tiempo en la industria aeroespacial y otras industrias podría aprovecharse también para mejorar la salud.

El Dr. Jeffrey Goldberger, cardiólogo de la Universidad de Miami que no participó en el estudio, experimentó con versiones más rudimentarias hace 15 años y elogió los nuevos hallazgos. «Esto es lo que habíamos previsto», afirmó.

Los médicos llevan mucho tiempo utilizando modelos 3D, tanto físicos como generados por ordenador, para simular enfermedades y practicar técnicas. Sin embargo, la ingeniera biomédica de Hopkins, Natalia Trayanova, afirmó que los gemelos digitales predicen cómo puede reaccionar un órgano real a diferentes tratamientos. Su laboratorio es pionero en el desarrollo de modelos interactivos a color, creados con una resonancia magnética avanzada y otros datos de cada paciente.

«Tratamos al gemelo antes de tratar al paciente», explicó Trayanova. «¿Funcionó? Y si funcionó, ¿surgen nuevos problemas que requieran una atención diferente o adicional?».

El sistema eléctrico del corazón impulsa nuestros latidos. La taquicardia ventricular es un ritmo cardíaco extremadamente rápido que se desencadena cuando una onda eléctrica provoca un cortocircuito en las cámaras inferiores del órgano, los ventrículos, e impide que bombeen sangre al resto del cuerpo.