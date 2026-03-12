Connect with us

Deforestación en la Reserva Forestal de El Montoso afecta fuentes hídricas

Published

15 horas atrás

on

Unas 1.5 hectáreas aproximadamente fueron deforestadas dentro de la Reserva Forestal El Montoso, luego de que guardaparques del área protegida, en coordinación con unidades de la Policía Ambiental, detectaran la afectación durante un patrullaje de monitoreo y vigilancia realizado en el sector de Los Caranganos, corregimiento de Chepo.

Durante la inspección, los funcionarios constataron que la actividad ilegal provocó alteraciones al ecosistema del área, además de afectar dos fuentes hídricas presentes en el sitio. Saturnino Aizprúa, jefe de la Reserva Forestal El Montoso, señaló que la afectación se registró en un bosque secundario de aproximadamente 10 años de regeneración natural, donde predominaban especies nativas de alto valor ecológico como nance, malagueta, espavé, negro y almendro de rio.

Tras el hallazgo, el personal técnico procedió con el levantamiento de información en campo para la elaboración del informe técnico correspondiente, a fin de documentar la magnitud del daño ambiental.

Aizprúa indicó que, hasta el momento, durante las labores de inspección y seguimiento realizadas en el área, no se ha logrado ubicar a ningún infractor responsable de la tala, pero que ya se iniciaron las investigaciones para identificarlo.  MiAMBIENTE adelantó que interpondrá la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, conforme a la normativa ambiental vigente

MiAMBIENTE exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad que atente contra los recursos naturales comunicándose a través del 311 o las redes sociales @miambientepma a fin de contribuir con la protección del patrimonio natural y facilitar las acciones oportunas de las autoridades.

