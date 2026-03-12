Miviot realiza operativos en Ciudad de Esperanza para verificar uso adecuado de apartamentos adjudicados

Una serie de operativos sorpresa está realizando el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), en conjunto con la Policía Nacional, en diferentes torres del complejo urbanístico Ciudad de Esperanza, ubicado en Arraiján, provincia de Panamá Oeste, con el objetivo de verificar el uso adecuado de los apartamentos adjudicados y garantizar el buen manejo de los recursos del Estado.

Las acciones, encabezadas por personal del Departamento de Desarrollo Social de la Regional de Panamá Oeste, han detectado preliminarmente a beneficiarios que alquilan los apartamentos y residen en otras zonas o provincias. También se han identificado unidades cerradas sin ocupación, así como la realización de actividades tipo parking en las viviendas, con piscinas instaladas en áreas comunes o estacionamientos.

Ariel Guevara, director provincial de Panamá Oeste, explicó que están haciendo los llamados de atención y citaciones a las personas para lograr los correctivos correspondientes.

“Para nosotros es importante que la persona que recibió el beneficio tenga la oportunidad de residir en el apartamento, porque para eso se le entregó, para que vivan ahí”, sostuvo.

Guevara contó que han conversado con el director nacional de Desarrollo Social del Miviot, Guillermo Leblanc, para iniciar con los procesos de eliminación de las resoluciones de adjudicación en aquellos casos donde se comprueben este tipo de irregularidades.

“Lo que ocurre es que cobran el alquiler y no pagan el apartamento al Banco Hipotecario Nacional. Están lucrando con un beneficio que fue otorgado para mejorar su calidad de vida”, dijo.

El director agregó que están haciendo los operativos acompañados de unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para garantizar la seguridad durante las inspecciones.

“También hemos detectado el llamado modo parking, donde se hacen fiesta los fines de semana afectando la convivencia entre los residentes. Dentro de las torres, hacen sus fiestas, ponen sus piscinas y utilizan áreas comunes de forma indebida, y estas son conductas que entorpecen la libre convivencia. Recordemos que las plantas bajas están destinadas a personas con discapacidad”, enfatizó.

Actualmente, mantienen tres casos de personas que han renunciado voluntariamente al beneficio habitacional otorgado. En estos casos, el equipo interdisciplinario del Miviot ha iniciado el levantamiento de los expedientes sociales de los nuevos ocupantes, con la finalidad de adjudicar la solución habitacional a quienes verdaderamente la necesiten.

El Miviot planea la creación de un mercado comunitario para que las familias de Ciudad de Esperanza puedan adquirir sus productos a un bajo costo, sin salir de su área.