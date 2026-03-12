Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

Miviot realiza operativos en Ciudad de Esperanza para verificar uso adecuado de apartamentos adjudicados

NOTICIAS NACIONALES

Ministerio de Ambiente lamenta fallecimiento de mona araña por tuberculosis

NOTICIAS NACIONALES

Empresas chilenas muestran interés en invertir en Panamá

NOTICIAS NACIONALES

El café panameño brilla en Expocomer 2026 como protagonista de la economía creativa

NOTICIAS NACIONALES

Anuncian cierre temporal del puente vehicular en 4 Altos

NOTICIAS NACIONALES

Miviot realiza operativos en Ciudad de Esperanza para verificar uso adecuado de apartamentos adjudicados

Published

2 horas atrás

on

Una serie de operativos sorpresa está realizando el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), en conjunto con la Policía Nacional, en diferentes torres del complejo urbanístico Ciudad de Esperanza, ubicado en Arraiján, provincia de Panamá Oeste, con el objetivo de verificar el uso adecuado de los apartamentos adjudicados y garantizar el buen manejo de los recursos del Estado.

Las acciones, encabezadas por personal del Departamento de Desarrollo Social de la Regional de Panamá Oeste, han detectado preliminarmente a beneficiarios que alquilan los apartamentos y residen en otras zonas o provincias. También se han identificado unidades cerradas sin ocupación, así como la realización de actividades tipo parking en las viviendas, con piscinas instaladas en áreas comunes o estacionamientos.

Ariel Guevara, director provincial de Panamá Oeste, explicó que están haciendo los llamados de atención y citaciones a las personas para lograr los correctivos correspondientes.

“Para nosotros es importante que la persona que recibió el beneficio tenga la oportunidad de residir en el apartamento, porque para eso se le entregó, para que vivan ahí”, sostuvo.

Guevara contó que han conversado con el director nacional de Desarrollo Social del Miviot, Guillermo Leblanc, para iniciar con los procesos de eliminación de las resoluciones de adjudicación en aquellos casos donde se comprueben este tipo de irregularidades.

“Lo que ocurre es que cobran el alquiler y no pagan el apartamento al Banco Hipotecario Nacional. Están lucrando con un beneficio que fue otorgado para mejorar su calidad de vida”, dijo.

El director agregó que están haciendo los operativos acompañados de unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para garantizar la seguridad durante las inspecciones.

“También hemos detectado el llamado modo parking, donde se hacen fiesta los fines de semana afectando la convivencia entre los residentes. Dentro de las torres, hacen sus fiestas, ponen sus piscinas y utilizan áreas comunes de forma indebida, y estas son conductas que entorpecen la libre convivencia. Recordemos que las plantas bajas están destinadas a personas con discapacidad”, enfatizó.

Actualmente, mantienen tres casos de personas que han renunciado voluntariamente al beneficio habitacional otorgado. En estos casos, el equipo interdisciplinario del Miviot ha iniciado el levantamiento de los expedientes sociales de los nuevos ocupantes, con la finalidad de adjudicar la solución habitacional a quienes verdaderamente la necesiten.

El Miviot planea la creación de un mercado comunitario para que las familias de Ciudad de Esperanza puedan adquirir sus productos a un bajo costo, sin salir de su área.

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES2 horas atrás

Miviot realiza operativos en Ciudad de Esperanza para verificar uso adecuado de apartamentos adjudicados

Una serie de operativos sorpresa está realizando el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), en conjunto con la Policía...
TECNOLOGÍA3 horas atrás

Científicos logran recrear el cerebro de una mosca dentro de una computadora

Un descubrimiento en el ámbito científico que parece sacado de una película futurista está generando mucha atención en el sector...
NOTICIAS INTERNACIONALES3 horas atrás

Mojtaba Jameneí dice que mantendrá el Estrecho de Ormuz cerrado

Mojtaba Jameneí, el nuevo líder supremo de Irán, envió su primer mensaje al mundo con un tono desafiante, llamó a...
ENTRETENIMIENTO3 horas atrás

Premios Óscar 2026 tendrán fuerte operativo de seguridad en Hollywood

A pocos días de la próxima entrega de los Premios Óscar, los organizadores han confirmado que habrá un extenso dispositivo...
AJÍ4 horas atrás

Muffins de manzana y Albóndigas de pollo

﻿ ¿Te gustó esta receta? Compártela y prueba otras preparaciones deliciosas en nuestra Sección de Recetas. Comentarios
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!