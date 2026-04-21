Connect with us

POLÍTICA

Diputados realizan inspección en la Planta Potabilizadora Chilibre

POLÍTICA

Siguen conversaciones por panameños detenidos en Cuba

POLÍTICA

No hay injerencia del Ejecutivo en nombramiento de funcionarios en la Asamblea

POLÍTICA

Jaime Barroso es electo como magistrado principal del Tribunal Electoral

POLÍTICA

Concluyen entrevistas a los aspirantes a magistrados del Tribunal Electoral

POLÍTICA

Diputados realizan inspección en la Planta Potabilizadora Chilibre

Published

2 horas atrás

on

La Comisión de Infraestructura y Asuntos del Canal, que preside el diputado José Pérez Barboni, realizó gira de fiscalización en el IDAAN.

La jornada inició en la Planta Potabilizadora Chilibre, Federico Guardia Conte, con una sustentación por parte de directivos, que explicaron de manera detallada la situación actual de la planta.

Reynaldo Echevers, jefe de mantenimiento, explicó que «ahora mismo el IDAAN necesita partida presupuestaria para mantenimientos de la subestación eléctrica, que es uno de los de los pulmones o el corazón de la planta potabilizadora, mantenimiento de los equipos, el sistema de protección de los motores de las bombas».

Por su parte, el diputado Pérez Barboni indicó que «El punto inicial era entender cuáles eran los problemas que se habían dado con el tema de producción y distribución del agua, sabíamos que existieron algunos fallos en sus bombas, en su tema eléctrico”.

Destacó que “Los directivos nos atendieron, logrando constatar los cuartos donde están las bombas que estábamos revisando y también revisamos el área eléctrica en donde están los transformadores”.

Posterior a esto nos desplazamos a la planta potabilizadora de Gamboa, un proyecto que no ha sido culminado, que cuenta con un 50% de avance en obra civil, para lo que es el área de sedimentadores, también los filtros del agua cruda, el agua tratada.

La obra con capacidad de 60 millones de galones diarios adicionales y con posibilidad de extenderse a 80 millones, podría estar al servicio de todos los panameños, especialmente, en el distrito capital, recalcó.

Ramón Robolt, coordinador del proyecto de Potabilizadora de Gamboa, detalló que «La obra encuentra suspendida, hasta el año 2024; la etapa de estudio y diseño y construcción, actualmente la institución anda buscando los recursos necesarios y llegar a los acuerdos pertinentes para continuar esta obra que es muy importante para nosotros».

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES14 mins atrás

Inicia construcción de 22 viviendas en isla de Tubualá en Guna Yala

Con la fundación de estructuras, inició formalmente la construcción de las 22 soluciones habitacionales para las familias de la isla...
POLÍTICA2 horas atrás

Siguen conversaciones por panameños detenidos en Cuba

La Cancillería mantiene conversaciones con el gobierno de Cuba sobre la situación de los panameños detenidos en la isla del...
POLÍTICA2 horas atrás

Diputados realizan inspección en la Planta Potabilizadora Chilibre

La Comisión de Infraestructura y Asuntos del Canal, que preside el diputado José Pérez Barboni, realizó gira de fiscalización en...
NOTICIAS INTERNACIONALES2 horas atrás

Israel sanciona a dos soldados por la destrucción de una estatua de Jesús

El ejército israelí condenó a dos soldados a 30 días de cárcel y los apartó del servicio activo por destrozar...
DEPORTES NACIONALES3 horas atrás

La Selección tendrá su partido de despedida contra República Dominicana 

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anuncia que la Selección Mayor de Panamá disputará un partido de despedida ante su afición, como parte de...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!