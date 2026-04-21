Diputados realizan inspección en la Planta Potabilizadora Chilibre

La Comisión de Infraestructura y Asuntos del Canal, que preside el diputado José Pérez Barboni, realizó gira de fiscalización en el IDAAN.

La jornada inició en la Planta Potabilizadora Chilibre, Federico Guardia Conte, con una sustentación por parte de directivos, que explicaron de manera detallada la situación actual de la planta.

Reynaldo Echevers, jefe de mantenimiento, explicó que «ahora mismo el IDAAN necesita partida presupuestaria para mantenimientos de la subestación eléctrica, que es uno de los de los pulmones o el corazón de la planta potabilizadora, mantenimiento de los equipos, el sistema de protección de los motores de las bombas».

Por su parte, el diputado Pérez Barboni indicó que «El punto inicial era entender cuáles eran los problemas que se habían dado con el tema de producción y distribución del agua, sabíamos que existieron algunos fallos en sus bombas, en su tema eléctrico”.

Destacó que “Los directivos nos atendieron, logrando constatar los cuartos donde están las bombas que estábamos revisando y también revisamos el área eléctrica en donde están los transformadores”.

“Posterior a esto nos desplazamos a la planta potabilizadora de Gamboa, un proyecto que no ha sido culminado, que cuenta con un 50% de avance en obra civil, para lo que es el área de sedimentadores, también los filtros del agua cruda, el agua tratada”.

La obra con capacidad de 60 millones de galones diarios adicionales y con posibilidad de extenderse a 80 millones, podría estar al servicio de todos los panameños, especialmente, en el distrito capital, recalcó.

Ramón Robolt, coordinador del proyecto de Potabilizadora de Gamboa, detalló que «La obra encuentra suspendida, hasta el año 2024; la etapa de estudio y diseño y construcción, actualmente la institución anda buscando los recursos necesarios y llegar a los acuerdos pertinentes para continuar esta obra que es muy importante para nosotros».