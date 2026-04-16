No hay injerencia del Ejecutivo en nombramiento de funcionarios en la Asamblea

Durante la etapa de preguntas con los medios de comunicación, el mandatario Mulino señaló que no guarda amistad con funcionarios cuyo nombramiento corresponde a la Asamblea Nacional, esto al ser consultado sobre la ratificación de la nueva Defensora del Pueblo y el proceso de selección para magistrado del Tribunal Electoral.

“Es la decisión soberana del pleno de la Asamblea de diputados y yo simplemente no es que tenga que trabajar ni con uno ni con otro, sino que —como panameño, jefe del Ejecutivo— pues obviamente tengo que llevarme bien con la mayor cantidad de funcionarios que quieran trabajar y hacer bien su trabajo bien”, respondió.