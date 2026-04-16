Connect with us

POLÍTICA

No hay injerencia del Ejecutivo en nombramiento de funcionarios en la Asamblea

POLÍTICA

Concluyen entrevistas a los aspirantes a magistrados del Tribunal Electoral

POLÍTICA

Asamblea Nacional aprueba por insistencia el proyecto Ley 24/7

POLÍTICA

Asamblea inicia entrevistas a aspirantes a magistrados del TE

POLÍTICA

Ángela Russo es juramentada como nueva defensora del pueblo

POLÍTICA

No hay injerencia del Ejecutivo en nombramiento de funcionarios en la Asamblea

Published

7 mins atrás

on

Durante la etapa de preguntas con los medios de comunicación, el mandatario Mulino señaló que no guarda amistad con funcionarios cuyo nombramiento corresponde a la Asamblea Nacional, esto al ser consultado sobre la ratificación de la nueva Defensora del Pueblo y el proceso de selección para magistrado del Tribunal Electoral.

“Es la decisión soberana del pleno de la Asamblea de diputados y yo simplemente no es que tenga que trabajar ni con uno ni con otro, sino que —como panameño, jefe del Ejecutivo— pues obviamente tengo que llevarme bien con la mayor cantidad de funcionarios que quieran trabajar y hacer bien su trabajo bien”, respondió.

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES5 mins atrás

Policía Nacional decomisa arma de fuego durante operativo en Arraiján

Capturan a seis personas y decomisan arma de fuego en operativo en la provincia de Arraiján. Comentarios
POLÍTICA7 mins atrás

No hay injerencia del Ejecutivo en nombramiento de funcionarios en la Asamblea

Durante la etapa de preguntas con los medios de comunicación, el mandatario Mulino señaló que no guarda amistad con funcionarios...
NOTICIAS NACIONALES10 mins atrás

Aumentan las atenciones por violencia en el Santo Tomás

Durante la inauguración del Hospital Santo Tomás, se reveló que han aumentado la cifra de atenciones médicas por violencia callejera...
NOTICIAS INTERNACIONALES22 mins atrás

Israel y Líbano acuerdan un alto el fuego de 10 días

El presidente estadounidense Donald Trump anunció que Israel y Líbano acordaron una tregua de 10 días a partir del jueves...
NOTICIAS NACIONALES3 horas atrás

Mulino defiende subsidio al transporte como un «esfuerzo fiscal gigante»

En una conferencia de prensa, tras recorrer las instalaciones de la Ciudad de las Artes, el presidente José Raúl Mulino...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!