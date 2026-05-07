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Disminuye cifra de nacimientos por tercer año consecutivo

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6 horas atrás

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Panamá reporta una disminución en la cifra de nacimientos de niños por tercer año consecutivo.

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