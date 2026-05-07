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Metro de Panamá implementará operativo especial ante aumento de demanda

Published

7 horas atrás

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El Metro de Panamá anunció que a partir del 11 de mayo, pondrá en marcha un plan operativo para optimizar la gestión del servicio, en respuesta al incremento sostenido en la demanda de usuarios registrado en las últimas semanas, asociado al alza en los precios del combustible.

La medida está orientada a mejorar el flujo de pasajeros en estaciones terminales durante las horas pico (mañana y tarde), con el objetivo de brindar un servicio más ágil, ordenado y seguro.

El plan contempla habilitar el abordaje de trenes en ambos andenes en estaciones terminales. En la Línea 1, esta operación se implementará en Villa Zaita y Albrook; mientras que en la Línea 2 se aplicará en la estación San Miguelito 2. Esta modalidad permitirá una distribución más eficiente de los usuarios y contribuirá a reducir la concentración de pasajeros en los andenes.

Como parte de la operación, los trenes alternarán su llegada por ambos andenes, optimizando los tiempos de maniobra en los cambios de dirección e incrementando la capacidad de transporte del sistema. Esto favorecerá que los trenes lleguen con mayor disponibilidad de espacio a estaciones de alta demanda, como Los Andes y San Miguelito.

La implementación cuenta con los sistemas de control ferroviario necesarios para garantizar una operación segura y ordenada en ambas líneas. Este esquema operativo forma parte de procedimientos técnicos previamente evaluados y se aplicará de manera controlada y supervisada.

Incremento en la demanda

Durante el último mes, el sistema ha registrado un aumento significativo en la cantidad de pasajeros, pasando de movilizar aproximadamente 380 mil a 420 mil usuarios diarios.

Este crecimiento también se refleja en estaciones específicas. Por ejemplo, tras la entrada en operación del intercambiador de Villa Zaita, se ha registrado un incremento aproximado de 4,900 usuarios adicionales, lo que representa un aumento del 11% en la demanda de esta estación.

Estos datos evidencian un cambio en los patrones de movilidad, donde más usuarios optan por el Metro como alternativa ante el incremento en el costo del combustible.

El Metro de Panamá continuará evaluando el comportamiento de la demanda para implementar acciones que fortalezcan la calidad del servicio.

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