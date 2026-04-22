Domingo de «Chacaldopollo» en el mercado san Felipe Neri

La Alcaldía de Panamá invita este domingo 26 de abril al primer aniversario del Casco Peatonal. Habrá actividades familiares de 8:00 a.m. a 6:30 p.m. y se repartirán 1,500 sopas gratuitas en el Mercado San Felipe Neri desde el mediodía.

Desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 a.m., los asistentes podrán disfrutar de una vereda gastronómica con fritangas y sabores tradicionales de Panamá.

Es una gran oportunidad para disfrutar un fin de semana diferente junto a su familia y amigos en un espacio abierto a todo el público.

Estas actividades, dirigidas tanto a jóvenes como a turistas, benefician directamente a los emprendedores y restaurantes de diversos sectores comerciales.

El evento busca fortalecer el turismo y la convivencia ciudadana en este sector histórico de la ciudad de Panamá.