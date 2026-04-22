Meduca denuncia presunta red de corrupción que involucra a funcionarios y docentes

El Ministerio de Educación presentó ante el Ministerio Público una denuncia por los presuntos delitos de falsificación de documentos, contra la administración pública y asociación ilícita para delinquir, en un caso que involucra a funcionarios vinculados al sistema educativo en distintas regiones del país.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos se habrían registrado en las regiones de Bocas del Toro, Ngábe-Buglé, Herrera y Darién, donde presuntamente se inscribían títulos falsos en el Registro Permanente de Elegibles, con el objetivo de favorecer a determinados docentes que, mediante esta práctica fraudulenta, buscaban obtener mayor puntaje en los concursos y asegurar una vacante.

Ante esta situación, la directora de Asesoría Legal, Nilka González, junto a la directora de Recursos Humanos, Celia Rodríguez, y el equipo del Ministerio de Educación, presentaron la denuncia correspondiente ante la autoridad competente.