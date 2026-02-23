Dos nuevos panameños llegan al Red Bull New York II

El Red Bull New York II anunció hoy la incorporación de los defensores panameños Aimar Sánchez y Alexander Julio, quienes llegan al club en calidad de préstamo por un año procedentes del C.D. Plaza Amador. Ambos acuerdos se extienden hasta la temporada 2026 e incluyen una opción de compra.

Sánchez, defensor central de 20 años, jugará la MLS NEXT Pro con un recorrido destacado en la Liga Panameña de Fútbol (LPF), donde acumuló 34 apariciones, dos goles y una asistencia con el «Equipo del Pueblo». Ha sido una pieza fundamental del Plaza, participando en las finales donde se coronaron campeones del Clausura 2024 y del Apertura 2025.

Además, el central ya ha dado el salto a la selección absoluta de Panamá, debutando como titular el pasado 18 de enero en un empate contra Bolivia. El director técnico del Red Bull II, Dominik Wohlert, destacó que Sánchez «aportará dureza y experiencia» a la línea defensiva.

Por su parte, Julio, de 18 años, se une al equipo para reforzar el lateral derecho. Julio hizo su debut profesional en septiembre de 2025 y alcanzó a disputar cuatro partidos como titular con el conjunto placino antes de su salto al fútbol estadounidense. «Esperamos que contribuya a nuestra línea defensiva», comentó Wohlert sobre la llegada del joven lateral.

La conexión Plaza Amador – New York

Con estas contrataciones, Sánchez y Julio se convierten en el cuarto y quinto jugador, respectivamente, que el Red Bull New York II adquiere directamente del C.D. Plaza Amador. Ambos se unen a sus compatriotas Omar Valencia, Rafael Mosquera y Mijahir Jimenez, consolidando una importante alianza de captación de talento entre ambos clubes.

Ambos jugadores esperan completar sus trámites migratorios para integrarse a la pretemporada del equipo neoyorquino de cara a la campaña 2026 de la MLS NEXT Pro.