EE.UU. confirma 6 muertes en el accidente de avión en Irak

Estados Unidos confirmó este viernes la muerte de «todos» los seis soldados tripulantes del avión cisterna KC-135 que se estrelló el jueves en el oeste de Irak, en medio de la guerra contra Irán, tras haber reportado de forma inicial solo la muerte de cuatro de ellos.

El Comando Central del Ejército estadounidense (Centcom), con sede en Florida, señaló que las «circunstancias del incidente están bajo investigación», pero insistió en que la «pérdida de la aeronave no ocurrió por fuego enemigo o por fuego amigo».

«Está confirmado ahora que están muertos todos los seis tripulantes a bordo del KC-135 de EE.UU. que estaban recargando combustible de la aeronave, que cayó en el oeste de Irak. La aeronave se perdió mientras volaba sobre espacio aéreo amigo el 12 de marzo durante la operación Furia Épica», señaló en un comunicado.

Con la muerte de estos militares, aún no identificados, ya hay 14 soldados de Estados Unidos fallecidos desde el comienzo de la guerra contra Irán el 28 de febrero, de los que siete murieron directamente por ataques iraníes, uno más por una «emergencia médica» en Kuwait y el resto en este incidente en Irak.