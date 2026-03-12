Connect with us

Mojtaba Jameneí dice que mantendrá el Estrecho de Ormuz cerrado

Mojtaba Jamenei es el nuevo líder supremo de Irán

Guerra en Irán: Bombardeos en la capital del Líbano

Posibles celulas iraníes en otros países parecen estar activándose

Guerra en Irán: Israel bombardea 40 puntos de Teherán y evacúan a Beirut

3 horas atrás

Mojtaba Jameneí, el nuevo líder supremo de Irán, envió su primer mensaje al mundo con un tono desafiante, llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz y amenazó a las bases de Estados Unidos.

«El estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado», dijo Jameneí tajantamente.

Este tramo angosto está localizado entre golfo de Omám y el golfo Pérsico, y por ahí pasa el 20% del petróleo mundial. Actualmente se encuentra prácticamente detenido por los ataques iraníes contra los buques petroleros.

Además, dijo que continuarán atacando las bases militares estadounidenses en el Medio oriente.

Jameneí aseguró que se enteró por la televisión estatal de su elección como nuevo líder supremo de la República Islámica por la Asamblea de Expertos el domingo, en el que supone el tercer líder en los 47 años de vida de la República Islámica tras Alí Jameneí y Ruholá Jomeiní.

