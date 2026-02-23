Connect with us

El distemper canino no se transmite a los humanos

Published

2 horas atrás

on

El Ministerio de Salud (Minsa) informa que el distemper canino, también conocido como moquillo, no es una enfermedad zoonótica; es decir, no se transmite de los animales a los seres humanos, por lo que no representa un riesgo para la salud de las personas.

No obstante, el Minsa recomienda a los dueños de mascotas mantener actualizado el esquema de vacunación de sus animales, especialmente de perros y gatos, como medida fundamental para prevenir esta y otras enfermedades dentro de la población canina y felina.

Síntomas Principales del Distemper:
  • Fase inicial: Fiebre alta, secreción nasal y ocular (pus), ojos rojos, inapetencia y letargo.
  • Fase respiratoria/digestiva: Tos, neumonía, vómitos y diarrea.
  • Fase cutánea: Engrosamiento o endurecimiento de las almohadillas de las patas y la trufa.
  • Fase neurológica (etapa avanzada): Tics musculares, espasmos, convulsiones, parálisis y «corea».

