El distemper canino no se transmite a los humanos
El Ministerio de Salud (Minsa) informa que el distemper canino, también conocido como moquillo, no es una enfermedad zoonótica; es decir, no se transmite de los animales a los seres humanos, por lo que no representa un riesgo para la salud de las personas.
No obstante, el Minsa recomienda a los dueños de mascotas mantener actualizado el esquema de vacunación de sus animales, especialmente de perros y gatos, como medida fundamental para prevenir esta y otras enfermedades dentro de la población canina y felina.
- Fase inicial: Fiebre alta, secreción nasal y ocular (pus), ojos rojos, inapetencia y letargo.
- Fase respiratoria/digestiva: Tos, neumonía, vómitos y diarrea.
- Fase cutánea: Engrosamiento o endurecimiento de las almohadillas de las patas y la trufa.
- Fase neurológica (etapa avanzada): Tics musculares, espasmos, convulsiones, parálisis y «corea».
