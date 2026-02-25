De acuerdo a un nuevo estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), hasta cuatro de cada diez casos de cáncer podrían prevenirse a escala mundial. En el estudio se examinan 30 causas prevenibles, entre ellas el consumo de tabaco y alcohol, un índice elevado de masa corporal, la inactividad física, la contaminación del aire, la radiación ultravioleta y, por primera vez, nueve infecciones cancerígenas.

En el análisis, publicado con miras al Día Mundial contra el Cáncer, celebrado el 4 de febrero, se estima que en 2022 un 37 % de todos los nuevos casos de cáncer (en torno a 7,1 millones de casos) estaban vinculados a causas prevenibles. Las conclusiones subrayan el enorme potencial de prevención para reducir la carga mundial de cáncer.

A partir de datos procedentes de 185 países y 36 tipos de cáncer, el estudio concluye que el tabaco es la principal causa prevenible de cáncer a escala mundial, al provocar el 15 % de todos los nuevos casos de cáncer, seguido de las infecciones (10 %) y del consumo de alcohol (3 %).

Tres tipos de cáncer —pulmón, estómago y cuello uterino— acaparan casi la mitad de todos los casos prevenibles de cáncer, tanto en hombres como en mujeres, a escala mundial.

El cáncer de pulmón está vinculado principalmente al tabaquismo y la contaminación del aire, el cáncer de estómago es atribuible mayoritariamente a la infección por Helicobacter pylori y el de cuello uterino está causado abrumadoramente por el virus de los papilomas humanos (VPH).

«Este es el primer análisis mundial que muestra en qué medida el riesgo de cáncer se debe a causas que podemos prevenir», señaló el Dr. Ilbawi, Jefe de Equipo de Control del Cáncer de la OMS y autor del estudio. «Si examinamos los patrones entre países y grupos de población, podemos ofrecer a los gobiernos y las personas información más concreta para ayudar a prevenir muchos casos de cáncer antes de que se manifiesten».

Diferencias entre hombres y mujeres y a escala regional

La carga del cáncer prevenible es considerablemente superior en hombres que en mujeres (el 45 % de los nuevos casos de cáncer ocurren en hombres frente al 30 % en mujeres). En los hombres, se estima que el tabaquismo causa un 23 % de todos los nuevos casos de cáncer, seguido de las infecciones (9 %), y el alcohol (4 %). Entre las mujeres a escala mundial, las infecciones causaron el 11 % de todos los nuevos casos de cáncer, seguidas por el tabaquismo (6 %) y un índice elevado de masa corporal (3 %).

«Este estudio de referencia presenta una evaluación integral del cáncer prevenible en todo el mundo e incorpora por primera vez la causas infecciosas de cáncer junto con riesgos conductuales, ambientales y ocupacionales», señaló la Dra. Isabelle Soerjomataram, Jefa Adjunta de la Unidad de Vigilancia del Cáncer en el CIIC y autora principal del estudio. «Abordar estas causas prevenibles constituye una de las oportunidades más poderosas para reducir la carga mundial de cáncer».

El cáncer prevenible varía mucho entre regiones. Entre las mujeres, los cánceres prevenibles oscilan del 24 % en el Norte de África y Asia Occidental al 38 % en África Subsahariana. Entre los hombres, la mayor carga se observa en Asia Oriental con un 57 % y la más baja en América Latina y el Caribe, con un 28 %. Esas diferencias reflejan una exposición variable a factores de riesgo conductuales, ambientales, ocupacionales e infecciosos, así como diferencias en el desarrollo socioeconómico, las políticas nacionales de prevención y la capacidad del sistema de salud.

Las conclusiones subrayan la necesidad de establecer estrategias de prevención específicas para cada contexto que incluyan medidas estrictas de control del tabaco, la regulación del alcohol, la vacunación contra infecciones cancerígenas como el virus de los papilomas humanos (VPH) y la hepatitis B, la mejora de la calidad del aire, lugares de trabajo más seguros, así como entornos más saludables de alimentación y actividad física.

Una acción coordinada entre sectores, desde la salud y la educación hasta la energía, el transporte y el trabajo, puede evitar que millones de familias vivan la carga de un diagnóstico de cáncer. Abordar los factores de riesgo prevenibles no solo reduce la incidencia del cáncer, sino que también disminuye los costos de la atención de salud a largo plazo y mejora la salud y el bienestar de la población.