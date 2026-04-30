El médico vinculado a la muerte de Michael Jackson retoma su carrera fuera de EE.UU.

Más de diez años después del juicio que lo relacionó con la muerte de Michael Jackson, el doctor Conrad Murray ha vuelto a ejercer su profesión en el Caribe, lejos del sistema sanitario de Estados Unidos.

Establecido en Trinidad y Tobago, Murray ha inaugurado un centro de atención y formación en salud, con la intención de seguir trabajando en nuevas circunstancias. Esta iniciativa tiene como finalidad unir servicios médicos con capacitación.

Antes de asentarse de forma definitiva, el doctor habría buscado posibilidades para regresar al ejercicio formal en varios países, enfrentándose a dificultades debido a su historial legal en Estados Unidos.

En 2011, Murray fue hallado culpable de homicidio involuntario debido a su participación en la muerte del artista en 2009, un suceso que conmocionó a la industria musical a nivel mundial.