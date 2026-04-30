Connect with us

ENTRETENIMIENTO

El médico vinculado a la muerte de Michael Jackson retoma su carrera fuera de EE.UU.

ENTRETENIMIENTO

Barry Keoghan habla sobre los rumores tras su ruptura con Sabrina Carpenter

ENTRETENIMIENTO

Met Gala 2026: lo que se sabe hasta ahora

ENTRETENIMIENTO

Harry Styles y Zoë Kravitz dan un paso más en su relación

ENTRETENIMIENTO

Arresto por filtración ilegal de una película no estrenada de Avatar

ENTRETENIMIENTO

El médico vinculado a la muerte de Michael Jackson retoma su carrera fuera de EE.UU.

Published

8 horas atrás

on

Más de diez años después del juicio que lo relacionó con la muerte de Michael Jackson, el doctor Conrad Murray ha vuelto a ejercer su profesión en el Caribe, lejos del sistema sanitario de Estados Unidos.

Establecido en Trinidad y Tobago, Murray ha inaugurado un centro de atención y formación en salud, con la intención de seguir trabajando en nuevas circunstancias. Esta iniciativa tiene como finalidad unir servicios médicos con capacitación.

Antes de asentarse de forma definitiva, el doctor habría buscado posibilidades para regresar al ejercicio formal en varios países, enfrentándose a dificultades debido a su historial legal en Estados Unidos.

En 2011, Murray fue hallado culpable de homicidio involuntario debido a su participación en la muerte del artista en 2009, un suceso que conmocionó a la industria musical a nivel mundial.

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Entradas recientes

Lo Último

TECNOLOGÍA7 horas atrás

Diseñador estadounidense diseña perros robots con cara de famosos

El artista digital Mike Winkelmann presenta “Regular Animals” en la Neue Nationalgalerie de Berlín, donde combina arte, inteligencia artificial y...
NOTICIAS NACIONALES7 horas atrás

Jubilados respaldan ley que equipara jubilaciones y pensiones en 600 balboas

Último día de sesiones ordinarias, se suspendió la discusión de la ley que equipara la jubilaciones y pensiones en 600...
NOTICIAS NACIONALES8 horas atrás

China reconoce a Panamá que situación con puertos se dirime en tribunales

El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó que recibió una comunicación del Gobierno de China en la que...
NOTICIAS INTERNACIONALES8 horas atrás

El líder supremo de Irán promete proteger la capacidad nuclear del país

El líder supremo de Irán prometió el jueves, en tono desafiante, proteger las capacidades nucleares y de misiles de la...
NOTICIAS NACIONALES8 horas atrás

Presidente Mulino recorre obras del nuevo Hospital del Niño

El presidente de la República, José Raúl Mulino, visitó este jueves las obras del nuevo Hospital del Niño, el cual...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!