Panamá abrirá al público su pabellón en la Bienal de Venecia

Panamá inaugurará su pabellón nacional y abrirá oficialmente al público la exposición Hiperstición Tropical el próximo 9 de mayo, en el marco de la 61ª Exposición Internacional de Arte – La Biennale di Venezia, marcando la segunda participación consecutiva del país en la principal plataforma del arte contemporáneo mundial y consolidando su presencia en uno de los escenarios culturales más relevantes a nivel internacional.

La propuesta panameña, titulada Hiperstición Tropical, proyecta la voz artística del país en un encuentro que reúne a más de 80 naciones y destaca el talento de artistas y curadoras panameñas con una exposición que conecta memoria, historia, sonido y pensamiento contemporáneo.

La muestra es una creación de los artistas Antonio José Guzmán e Iva Jankovic, integrantes del dúo Mensajeros del Sol, y cuenta con la curaduría de Ana Elizabeth González, directora del Museo del Canal y Mónica Kupfer, presidenta de la Fundación Arte y Cultura de Panamá.

Hiperstición Tropical presenta una experiencia inmersiva compuesta por una instalación textil monumental de más de 20 metros, collages, imágenes históricas y una performance concebida como parte integral del proyecto artístico.

La exposición evoca memorias vivas de comunidades afrocaribeñas y panameñas, explorando cómo los cantos de resistencia sobreviven, se transforman y encuentran nuevas formas de expresión a través del tiempo. A partir de investigaciones de archivo y resonancias sonoras, la propuesta construye una lectura contemporánea de Panamá como territorio de memoria, creación y pensamiento crítico con resonancia global.

La participación panameña reafirma el compromiso del Ministerio de Cultura de Panamá con el fortalecimiento de la diplomacia cultural y la proyección internacional del arte nacional.

“La Biennale di Venezia es una plataforma para mostrar que en Panamá existe un talento artístico de enorme profundidad y proyección, capaz de dialogar con el mundo”, expresó Gianni Bianchini, comisionado del pabellón panameño.

La inauguración del pabellón se realizará en Venecia como parte de esta edición bianual, considerada el principal escaparate del arte contemporáneo internacional.