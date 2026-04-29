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Barry Keoghan habla sobre los rumores tras su ruptura con Sabrina Carpenter

Published

7 horas atrás

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El actor Barry Keoghan decidió hablar por primera vez sobre la controversia que rodea su separación de la cantante Sabrina Carpenter, que estuvo marcada por rumores de una posible infidelidad.

En una reciente charla en un pódcast, el actor comentó que eligió mantenerse alejado de las redes sociales y disminuir sus apariciones en público como una forma de enfrentar la situación. Mencionó que prefirió no hacer comentarios sobre una historia que, según él, no refleja la realidad.

Después de que se confirmara el final de la relación a finales de 2024, empezaron a surgir rumores que atribuían al actor la culpa de la ruptura. Estas especulaciones se difundieron rápidamente, intensificando la atención mediática sobre su vida personal.

Keoghan aclaró que decidió no hablar públicamente del asunto para no afectar a otras personas ni avivar más el debate. También añadió que las relaciones que son públicas tienden a ser exageradas, dando lugar a interpretaciones que no siempre son verdaderas.

Mientras el actor intenta alejarse del bullicio mediático, la separación sigue siendo un tema de discusión entre los fans, especialmente tras el reciente proyecto de la artista.

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