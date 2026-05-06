El quebrantahuesos: tras 100 años de ausencia, esta ave vuelve a nacer en libertad

El quebrantahuesos, una de las aves más imponentes de Europa, enfrenta un largo camino hacia su recuperación tras décadas afectada por la actividad humana. La caza ilegal y el uso de venenos han sido factores determinantes en la disminución de su población, llevándola a permanecer durante años en cautiverio.

Como parte de los programas de protección, ejemplares liberados son monitoreados mediante dispositivos GPS que permiten a los investigadores analizar su comportamiento y adaptación en libertad. Esta información resulta fundamental para mejorar las estrategias de reintroducción.

Uno de los mayores desafíos para la especie es su baja tasa reproductiva. Aunque puede poner dos huevos, lo más común es que solo una cría logre sobrevivir, lo que ralentiza significativamente su recuperación en el medio natural.

El quebrantahuesos debe su nombre a una técnica poco común: eleva huesos a gran altura y los deja caer contra rocas para romperlos y poder alimentarse. Este comportamiento, observado en zonas conocidas como «rompederos», evidencia su capacidad de adaptación.

Tras más de un siglo ausente en algunas regiones, su reintroducción sigue enfrentando obstáculos, incluyendo su limitada distribución geográfica. Sin embargo, los avances científicos y los esfuerzos de conservación ofrecen esperanza para garantizar la supervivencia de esta especie.