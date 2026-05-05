Mega Bingo TV reparte grandes premios y apoya a familias panameñas

Panamá se suma a una iniciativa que mezcla entretenimiento, premios y apoyo social con el lanzamiento del Mega Bingo TV Mundial 2026, un proyecto impulsado por Bingos Nacionales en alianza con el despacho de la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino.

La propuesta va más allá del juego: todo lo recaudado será destinado a programas sociales que buscan mejorar la calidad de vida de familias en situación de vulnerabilidad en distintas regiones del país. Con solo $5 por cartón, los participantes no solo entran en la dinámica del bingo, sino que también aportan directamente a estas iniciativas.

Entre los premios destacan incentivos de alto valor como:

Una casa

Un pick-up

Supermercado por un año

Viajes para ver a la Selección Nacional

Muchas sorpresas adicionales

El primer sorteo se llevó a cabo el pasado 23 de abril, en una jornada cargada de emoción que reunió a cientos de panameños frente a la pantalla. El evento contó con la presencia del presidente José Raúl Mulino y la Primera Dama, quienes respaldaron esta iniciativa enfocada en apoyar a niños, jóvenes y albergues del país.

Durante esa primera noche se entregaron los premios iniciales: dos ganadores compartieron el primer bingo, obteniendo cada uno un viaje individual para asistir a un partido de la Selección, con boletos aéreos, hospedaje y un monto adicional para gastos. Otro participante se llevó el segundo premio completo: un viaje para dos personas con las mismas condiciones.

Detalles del evento

Uno de los puntos clave del Mega Bingo es que el mismo cartón sirve para todas las fechas, por lo que quienes ya lo adquirieron pueden seguir participando en los próximos sorteos sin costo adicional.

Las siguientes jornadas ya tienen fecha: el 7 y 28 de mayo, con una gran final programada para el 20 de agosto, todas a partir de las 7:00 p.m. El evento se transmite en vivo por Nex TV, así como en plataformas digitales como YouTube e Instagram de Mega Bingo Panama.

Los cartones están disponibles en estaciones del Metro de Panamá, supermercados, billeteros de la Lotería Nacional, puntos de Bingos Nacionales y también en formato digital en https://megabingotv.com/digital/.

Con esta iniciativa, el Mega Bingo TV Mundial 2026 busca convertir cada jugada en una oportunidad de ganar… y al mismo tiempo, de aportar a una causa que impacta vidas en todo el país.