Contaminación: un factor silencioso detrás del aumento de peso

Una investigación, liderada en España por investigadoras del Instituto de Investigación Sanitaria Illes Balears (IdISBa) y del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER), ha analizado datos de 1.454 participantes del ensayo PREDIMED-Plus, un estudio multicéntrico de prevención cardiovascular.

La contaminación que presenta el planeta no solo afecta al medio ambiente, sino también a las personas expuestas a este cambio tan brusco causado por las mismas actividades humanas.

En este estudio se pudo observar que un porcentaje significativo de los participantes, especialmente aquellos con problemas como sobrepeso , obesidad y síndrome metabólico, resultan más afectados.

Los componentes presentes en el ambiente, como el carbón y toxinas tóxicas, representan el problema principal, ya que alteran drásticamente el metabolismo.

Esto genera consecuencias en el cuerpo, afectando su funcionamiento y provocando aumento de peso en las personas expuestas.

Esto sin duda impacta la salud global, con 8,1 millones de muertes anuales según la Organización Mundial de la Salud (OMS), generando enfermedades respiratorias, cardiovasculares e incluso algunos tipos de cáncer.

El carbono negro, marcador del tráfico urbano, fue el contaminante con mayor impacto. Por su parte, las partículas finas (PM2.5) y el dióxido de nitrógeno (NO2) también se asociaron con un mayor porcentaje de masa corporal, aunque con menor intensidad.

Por grupos etarios, el aumento de grasa visceral fue mayor en los participantes menores de 65 años, lo que sugiere que los contaminantes pueden favorecer la acumulación de grasa en adultos más jóvenes.