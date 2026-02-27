El Roberto Mariano Bula entra en su etapa final

El emblemático Estadio Roberto Mariano Bula se encuentra en su etapa final y cada vez está más cerca el regreso del béisbol a este icónico escenario de la provincia. Muy pronto, la fanaticada volverá a vivir la emoción del deporte nacional en un estadio renovado y listo para abrir una nueva etapa en la historia deportiva colonense.

El próximo 13 de marzo, los Correcaminos de Colón estrenarán oficialmente este coloso, marcando así el inicio de una nueva era donde el pueblo colonense volverá a contar con un estadio estadio en óptimas condiciones, con un excelente funcionamiento y con las puertas abiertas para toda su afición.